年功俸最高俸額調高 葉俊榮：嘉惠基層員警

基層警察年功俸最高俸額調高，內政部長葉俊榮（右）30日表示，這項政策嘉惠非常多基層員警，且進一步可以滾動到退休所得增加，政策普獲認同。左為警政署長陳家欽。中央社記者孫仲達攝 107年5月30日

（中央社記者謝佳珍台北30日電）基層警察年功俸最高俸額調高，內政部長葉俊榮今天表示，這項政策嘉惠非常多基層員警，普獲認同；至於最近剛要加入警察行列者，按照升遷序列，以後都有機會受惠。



立法院院會昨天三讀修正通過警察人員人事條例第22條附表一，將警正四階、警佐一階至四階的警察年功俸最高俸額調至525，警正三階調至550，預計2.8萬人立即受惠。



葉俊榮上午列席立法院內政委員會，面對媒體詢問調高年功俸最高俸額是否未能嘉惠基層員警時表示，年功俸最高俸額由500調到525，525調高到550，將嘉惠非常多基層員警。



他說，警察與消防人員結構，基層占8成，很多人可以馬上適用年功俸最高俸額由500調到525，這項改變對基層員警的實質加薪有很大幫助，且進一步可以滾動到退休所得增加，政策普獲認同。



葉俊榮表示，對於最近剛要加入警察行列者，按照升遷序列，以後都有機會受惠。



民主進步黨籍立法委員張宏陸質詢時表示，如何化解基層對於年功俸最高俸額調整案出現抱怨聲音，警政署長陳家欽答覆說，有問題的是最高俸額未達500者，500以上者都樂觀其成；少部分基層可能有誤解，會請警察局長向基層說明。（編輯：楊玫寧）1070530