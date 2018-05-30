/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票大樂透吳茂昆木村拓哉
>rss

年功俸最高俸額調高 葉俊榮：嘉惠基層員警

發稿時間：2018/05/30 10:28

最新更新：2018/05/30 11:16

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
基層警察年功俸最高俸額調高，內政部長葉俊榮（右）30日表示，這項政策嘉惠非常多基層員警，且進一步可以滾動到退休所得增加，政策普獲認同。左為警政署長陳家欽。中央社記者孫仲達攝　107年5月30日基層警察年功俸最高俸額調高，內政部長葉俊榮（右）30日表示，這項政策嘉惠非常多基層員警，且進一步可以滾動到退休所得增加，政策普獲認同。左為警政署長陳家欽。中央社記者孫仲達攝　107年5月30日

（中央社記者謝佳珍台北30日電）基層警察年功俸最高俸額調高，內政部長葉俊榮今天表示，這項政策嘉惠非常多基層員警，普獲認同；至於最近剛要加入警察行列者，按照升遷序列，以後都有機會受惠。

立法院院會昨天三讀修正通過警察人員人事條例第22條附表一，將警正四階、警佐一階至四階的警察年功俸最高俸額調至525，警正三階調至550，預計2.8萬人立即受惠。

葉俊榮上午列席立法院內政委員會，面對媒體詢問調高年功俸最高俸額是否未能嘉惠基層員警時表示，年功俸最高俸額由500調到525，525調高到550，將嘉惠非常多基層員警。

他說，警察與消防人員結構，基層占8成，很多人可以馬上適用年功俸最高俸額由500調到525，這項改變對基層員警的實質加薪有很大幫助，且進一步可以滾動到退休所得增加，政策普獲認同。

葉俊榮表示，對於最近剛要加入警察行列者，按照升遷序列，以後都有機會受惠。

民主進步黨籍立法委員張宏陸質詢時表示，如何化解基層對於年功俸最高俸額調整案出現抱怨聲音，警政署長陳家欽答覆說，有問題的是最高俸額未達500者，500以上者都樂觀其成；少部分基層可能有誤解，會請警察局長向基層說明。（編輯：楊玫寧）1070530

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP