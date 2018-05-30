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醫師指吃過多農藥致癌 食安辦：有點太超過

發稿時間：2018/05/30 11:57

最新更新：2018/05/30 12:27

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民進黨立委林靜儀30日舉行記者會，指近來媒體有關台灣農藥用量比全球高4倍、青壯族每3人就1人罹癌等新聞報導均無科學佐證，要求政府提出應對措施，積極闢謠，保護農民。中央社記者孫仲達攝 107年5月30日民進黨立委林靜儀30日舉行記者會，指近來媒體有關台灣農藥用量比全球高4倍、青壯族每3人就1人罹癌等新聞報導均無科學佐證，要求政府提出應對措施，積極闢謠，保護農民。中央社記者孫仲達攝 107年5月30日

（中央社記者陳俊華台北30日電）民進黨立委林靜儀今天說，有醫師說青壯年罹癌率高，是因國人每年喝下過多農藥，卻完全沒科學根據；行政院食安辦說，癌症發生跟農藥不是直接相關，這說法「有點太over」。

民主進步黨立法委員林靜儀上午在立法院舉行「政府保護農民，杜絕食安謠言滿天飛」記者會時表示，前幾天大家可能看到有位醫師對外發言，指台灣男性肺癌是農藥造成，並指台灣人每人每年「喝下一罐農藥」，這對茶農是很大污衊，完全沒有任何科學證據，造成很大焦慮不安。

農業委員會動植物防疫檢疫局副局長鄒慧娟表示，沒有科學佐證的報導真的會讓民眾對農藥使用造成誤解，也會打擊消費者對本土農產品信心，直接傷害依規定辛苦種植的農民。防檢局對農藥使用管理嚴謹，農藥登記上市前會嚴格審查資料，業者必須提出藥劑田間試驗資料、毒理試驗資料，「有致癌疑慮的，一定不會給它登記」。

鄒慧娟表示，農藥上市前就有嚴謹審查，上市後也會積極監測，參考國際最新毒理資訊、禁限用情形，落實高風險農藥退場機制，從民國102年起，已經陸續禁用21種農藥、42種限制使用。若把這樣的資料跟農藥關聯，缺乏科學證據，會造成誤解。

衛生福利部食品藥物管理署食品組長潘志寬說，對食品安全各種謠言，食藥署網站上有闢謠專區，會對各種謠言做說明；農藥與農藥殘留是不同議題，衛福部會會商農委會，訂定農藥殘留安全容許量，世界各國採取安全性評估程序都是一致的，依照國際規範以科學證據、方法進行評估，「在安全容許量內，其實是非常安全的」。

行政院食品安全辦公室主任許輔表示，癌症的發生跟農藥不是直接相關，是多因子來源，這位醫師提出過去30年來年輕人癌症發生率逐步上升，但據統計台灣過去30年農藥銷售、使用量卻逐步下降，「把兩個說成相關，有點太over（超過）了」。（編輯：張均懋）1070530

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