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民進黨正式徵召姚文智 台北市長選戰三方競逐

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姚文智民調低 陳明文：提名後情況會不一樣

發稿時間：2018/05/30 14:14

最新更新：2018/05/30 15:33

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zoom in 民進黨中執會30日下午開會，一般預料會中將正式通過徵召黨籍立委姚文智（左）參選台北市長。姚文智（左）下午與台北市黨部主委黃承國（右）一同前往中央黨部。中央社記者王飛華攝　107年5月30日民進黨中執會30日下午開會，一般預料會中將正式通過徵召黨籍立委姚文智（左）參選台北市長。姚文智（左）下午與台北市黨部主委黃承國（右）一同前往中央黨部。中央社記者王飛華攝　107年5月30日

（中央社記者葉素萍台北30日電）民進黨中執會今天將通過提名黨籍立委姚文智參選台北市長，外界質疑姚文智民調低。民進黨選對會共同召集人陳明文今天會前受訪指出，中執會正式提名以後，情況就會不一樣。

台北市長選戰年底投票，台北市長柯文哲尋求連任，中國國民黨由前立委丁守中披掛上陣力拚奪回首都。

民主進步黨中執會今天下午開會，一般預料，會中將正式通過徵召姚文智參選台北市長。

陳明文在中執會前受訪指出，選對會通過台北市長人選後，已正式向黨主席蔡英文報告，並向主席建議，希望主席在今天中執會提名姚文智，代表民進黨參選台北市長。

對於外界質疑姚文智民調大幅落後柯文哲、丁守中，陳明文說，姚文智今天正式提名以後，「情況就會不一樣」。

陳明文指出，過去姚文智一直都不被看好，甚至大家也不認為民進黨會正式提名姚文智，今天民進黨正式通過提名姚文智以後，情況會不一樣；大家對民進黨參選人會有正面看待，也會開始凝聚民進黨支持者；他相信，姚文智在這次台北市長選舉會得到最後的勝利。

陳明文指出，今天提名過後，會進一步與姚文智討論未來選舉策略。

媒體追問，若沒有與柯文哲整合好，推姚文智恐怕是未戰先輸；陳明文反問媒體「為何要與柯文哲整合？」至於是否會讓丁守中漁翁得利，陳明文也質疑「為什麼會被丁守中漁翁得利？」他說，民進黨提名的參選人，會接受選民檢驗。（編輯：李淑華）1070530

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