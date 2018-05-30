捐款給世衛遭疑 衛福部：主動叫牌展現態度

台灣欲捐款給世界衛生組織（WHO）助防疫，但遭質疑不知捐款管道還喊捐。衛福部長陳時中（左）30日在立法院表示，先宣示要捐是「主動叫牌」，展現台灣對國際盡責態度。中央社記者孫仲達攝 107年5月30日

（中央社記者陳偉婷台北30日電）台灣欲捐款世衛助防疫，但遭質疑不知捐款管道還喊捐。衛福部長陳時中今天說，先宣示要捐是「主動叫牌」，展現台灣對國際盡責態度；若被拒收，更能凸顯受到不當打壓。



總統蔡英文日前在接見世衛行動團時表示，雖無法正式參與世界衛生大會（WHA），但台灣有決心為世界衛生貢獻，將捐100萬美元（約新台幣3021萬元）給世界衛生組織（WHO），對抗伊波拉疫情。不過，捐款議題連日備受討論。



立法院社會福利及衛生環境委員會朝野立委今天對捐款決策過程、捐款來源、管道、是否可能被拒收等提出許多質疑。



衛生福利部長陳時中表示，各國在WHA對伊波拉疫情都很重視，也呼籲各國應該要為了防疫共同努力，美國也在大會中大聲疾呼，他當時有把相關情資回報國內，國內有關單位討論後，經綜合研判要捐款。



外交部次長謝武樵回應經費來源時表示，正盤點相關資源，且目前也正了解適當的捐款管道，並希望是以政府的身分來做。在WHA期間就有初步討論捐款事宜，在總統宣布後立刻進行後續準備、了解捐贈管道。



不過，中國國民黨籍立法委員蔣萬安提問，為何不先確認捐款管道再對外宣布；陳時中說，處理這件事可能有兩種方式，把所有事情問清楚再捐，或是先「主動叫牌」，凸顯對國際防疫盡責的態度，「中華民國的誠意已經拿出來了」；如果對方不要，更能彰顯受到不當打壓。（編輯：梁君棣）1070530