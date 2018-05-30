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民進黨正式徵召姚文智 台北市長選戰三方競逐

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遠見縣市長施政滿意度調查 鄭文燦6都最高

發稿時間：2018/05/30 14:48

最新更新：2018/05/30 15:23

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遠見雜誌30日公布2018年縣市長施政滿意度大調查，桃園市長鄭文燦連任支持度破6成。（中央社檔案照片）遠見雜誌30日公布2018年縣市長施政滿意度大調查，桃園市長鄭文燦連任支持度破6成。（中央社檔案照片）

（中央社台北30日綜合報導）「遠見雜誌」今天公布2018年「縣市長施政滿意度大調查」，有5位縣市長蟬聯5星，包含鄭文燦、林智堅、傅崐萁、黃健庭、劉增應，其中桃園市長鄭文燦在6都市長中，滿意度最高。

遠見調查指出，今年共有4位首長連任支持度破6成，分別為連江縣長劉增應、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、南投縣長林明溱，而連摘5年5顆星的前高雄市長陳菊，卻未能在今年畢業考持續待在頂峰。

另外，遠見調查指出，連江縣長劉增應今年是三度進入5星俱樂部，施政分數拿下全台最高分78.2分，而花蓮縣長傅崐萁則是在任9年，拿到9次5顆星。

鄭文燦表示，3年來市府團隊的施政滿意度由約50%上升到70%以上，依照桃園發展的經驗，就是要府會同心，並爭取市民認同，整體建設才會順利推動。市民3年多前投下的選票是有溫度、有期待的，民調是參考也是鞭策，往後還是會繼續建設桃園、照顧市民。

傅崐萁說，獲5星級肯定，有5星鄉親才會有5星縣政團隊；在全國縣市長競爭合作中，自己有很多觀摩學習機會，人民賦予責任，願承擔造福地方，扭轉後山命運。

遠見雜誌公布2018「縣市長施政滿意度大調查」，花蓮縣長傅崐萁（前中）在任9年，拿到9次5顆星，創下遠見雜誌調查以來的紀錄。 中央社記者李先鳳攝 107年5月30日遠見雜誌公布2018「縣市長施政滿意度大調查」，花蓮縣長傅崐萁（前中）在任9年，拿到9次5顆星，創下遠見雜誌調查以來的紀錄。 中央社記者李先鳳攝 107年5月30日

台東縣長黃健庭第5度蟬聯5星，多位台東縣議員拱他卸任後參選立委。黃健庭表示，沒意願回鍋參選立委，機會應該讓給新人。感謝縣政府團隊9年來積極打拼，努力爭取中央經費來建設台東。

對調查顯示台北市長柯文哲連任支持度未過半，台北市政府發言人劉奕霆表示，從這份民調可看出，市府施政滿意度明顯上升、不滿意度也有下降，顯見市府施政已步上軌道，且逐步獲得更多市民支持。

遠見雜誌縣市長施政滿意度大調查滿意度由之前55.4%提升至58.9%一事，新北市長朱立倫今天赴議會施政總質詢後受訪表示，每一天的工作都很重要，謝謝市民的肯定，還有很多努力的空間，在未來這半年多還會全力以赴。

新竹市長林智堅再度蟬聯5星市長行列，他表示，3年多帶領市府團隊與時間賽跑，以「小城大戰略」擘劃城市，已有初步成果，感謝市民肯定，「改變已經實現，我們不會鬆懈」，將持續與時間賽跑推動建設，解決市民迫切需求與三明治世代壓力，打造減壓、紓壓的生活環境。

調查顯示台中市施政滿意度為49%，台中市長林佳龍透過市府新聞局長卓冠廷表示，台中近年來在各式民調的各項指標整體表現都進步，整體趨勢也都一年比一年進步，坊間各種民調市府團隊都會參考，林佳龍也感謝市民鞭策，該堅持的改革與施政，會努力不懈怠，持續專注在市政建設上。

調查顯示高雄市施政滿意度為70.9%，高雄市代理市長許立明表示，面對民調，市政團隊必須要虛心檢討。任期的當務之急是全力推動鐵路地下化綠廊道、十全路滯洪池、亞洲新灣區等多項進行中的市政建設，並落實圖書總館二期等195件近新台幣千億元促參招商成果，及打造華邦電等總投資額約5000億元的半導體聚落，加速城市及產業轉型的腳步。（編輯：李亨山）1070530

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