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竹縣長提名 藍：全民調徵召開放都可能

發稿時間：2018/05/30 16:03

最新更新：2018/05/30 16:03

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（中央社記者謝佳珍台北30日電）中國國民黨原本決議新竹縣長提名採全民調決定，不過，今天中常會通過臨時動議，決定撤銷，且因應新竹縣選情特殊，排除適用提名辦法規定的若協調不成就初選全民調。

國民黨組織發展委員會主任委員李哲華表示，這讓中央提名小組有更寬廣空間，包括全民調、開放或徵召，有很多策略可以考慮。

年底新竹縣長選舉，民主進步黨已經確定由前新竹縣長鄭永金的兒子鄭朝方出馬，民國黨主席徐欣瑩也決定親自上陣，但國民黨人選遲未敲定，這也是目前國民黨唯一還沒有通過提名的縣市。

國民黨內共有立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣議會副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋等5人表態參選。國民黨經過3次協調會後，決定循「台中模式」，以不公開辦初選，採全民調決定人選。

不過，地方對全民調出現雜音，國民黨中常委姚江臨等人下午在中常會提出臨時動議，建請撤銷第3次協調會決議事項，因為新竹縣選情特殊，應授權中央提名協調小組研訂策略處理，且排除「國民黨107年直轄市暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」第5條的適用。

國民黨文化傳播委員會主任委員李明賢表示，會中無異議通過。

李哲華表示，提名特別辦法第5條規定，若協調不成就採全民調的初選方式決定人選，臨時動議通過後，讓中央提名協調小組有開放性的作法。

他說，中央提名協調小組將立即開會研商，組發會會建議請中央提名協調小組成員這幾天到地方聽取縣議員參選人、鄉鎮市長參選人、鄉鎮市民代表參選人等的意見，作為參考指標。

至於要採取何種方式決定人選，李哲華說，全民調、開放或徵召，有很多策略可以考慮，目前尚未定案。中央提名協調小組聽取地方意見後，如果有共識會向中常會報告。（編輯：李信寬）1070530

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