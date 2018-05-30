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提名姚文智選北市長 丁守中：感受到壓力

發稿時間：2018/05/30 17:16

最新更新：2018/05/30 17:16

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（中央社記者劉建邦台北30日電）民進黨中執會今天提名黨籍立委姚文智參選台北市長；國民黨北市長參選人丁守中說，民進黨未來透過動員，可讓支持者歸隊，民調應會逐漸提升，有感受到壓力，但對手仍是柯文哲。

民主進步黨中執會正式通過提名姚文智參選台北市長；姚文智說，或許大家覺得目前情況好像與想的不一樣，但他覺得會開低走高，勸大家逢低買進，他有信心贏得勝利。

今年台北市長選戰，台北市長柯文哲尋求連任，中國國民黨由前立委丁守中上陣力拚奪回首都，呈現三方競逐。

對於民進黨中執會提名姚文智，丁守中受訪表示，相信民進黨在台北市的基本支持率至少有20%到30%，確定提名後，民進黨可能會動員，預估綠營支持者會歸隊，民調應會逐漸提升。

丁守中說，面對民進黨中央執政，國民黨什麼都沒有，當然會有壓力，所以提出年輕人在乎的公共政策，像是增加薪資、托幼等議題，盼可爭取中間選民和民眾支持。

丁守中表示，主要對手還是柯文哲，且中央和地方針對台北市長人選目前可能還保留合作空間，而掌握市政資源的柯文哲每天都在釋放利多，自己同樣感受到壓力。

媒體提問，如何因應柯文哲在網路受到年輕人喜愛的情況。丁守中說，他在這方面有很大成長空間且需要學習，會透過年輕人喜歡的方式讓年輕人了解他的公共政策。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070530

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