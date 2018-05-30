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國民黨首都之戰力求穩紮穩打 防綠營打假球

發稿時間：2018/05/30 18:07

最新更新：2018/05/30 18:29

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今年台北市長選戰，國民黨由前立委丁守中（中）披掛上陣力拚奪回首都，呈現三方競逐。（中央社檔案照片）今年台北市長選戰，國民黨由前立委丁守中（中）披掛上陣力拚奪回首都，呈現三方競逐。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝佳珍台北30日電）中國國民黨黨務人士今天表示，民進黨徵召立委姚文智參選台北市長，「順理成章」，但令人質疑後續是否操作棄保、打假球；台北市長選舉三方競逐，台北市長柯文哲選情艱困。

今年台北市長選戰，柯文哲尋求連任，民主進步黨確定徵召姚文智，國民黨由前立委丁守中披掛上陣力拚奪回首都，呈現三方競逐。

國民黨組發會主委李哲華說，丁守中對台北市具深厚感情，為參選台北市長準備24年，所提政見與時俱進，也有自己的團隊，中央黨部與丁守中戰戰兢兢，沒有一定勝選保證，希望穩紮穩打，贏得勝選。

他說，國民黨台北市黨部主任委員黃呂錦茹近期密集陪丁守中拜會黨籍立委，台北市各區里也開始辦理「固本會報」，讓丁守中說明理念，並與市議員參選人聯合作戰，未來丁守中也會陸續端出政見、說明願景。

李哲華表示，民進黨雖然通過徵召姚文智，但卻放任台北市副市長陳景峻留任幫柯文哲，陳景峻還說希望促成「白綠合作」，就是「埋暗樁」，最後有策略性功能。

他表示，民進黨跟柯文哲眉來眼去，可能民進黨主席蔡英文與柯文哲有某種默契，陳景峻才會不辭台北市副市長決定留任。

黨務人士認為，台北市長選戰「三足鼎立」，藍綠各自有基層，雖然上次選舉，柯文哲成功吸納白色力量與綠營、淺藍票源，但這次選舉，民進黨自提人選，綠營基層對柯文哲頗有怨言，藍綠各自歸隊，不會有任何模糊空間。

黨務人士說，柯文哲只剩下白色力量票源與網軍相挺，但白色力量還有多少支持力道，仍是未知數，柯文哲年底選情相對艱困。

黨務人士指出，民進黨秘書長洪耀福曾說，雖然民進黨自提人選，但不代表要與柯文哲為敵，是否代表民進黨選舉過程不會攻擊柯文哲、不會檢視柯文哲施政，最後會操作棄保、打假球，假提名、真禮讓。（編輯：李淑華）1070530

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