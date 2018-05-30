環團肯定礦業法環評條款 原民盼諮商同意權

（中央社記者吳欣紜、李先鳳台北30日電）立法院經濟委員會今天初審通過礦業法修正草案，其中以表決方式通過的補辦環評條款獲得環團肯定，但由於攸關原民諮商同意權的條文遭保留，原團盼求能儘速落實。



立法院經濟委員會今天下午初審通過礦業法修正草案，但大多數關鍵條文遭到保留，包含礦權展限申請的駁回條件、原民諮商同意權等內容，會中無法達成共識，將送朝野協商再行處理。



不過，今天也以表決方式通過補辦環評條款，未來年產量5萬噸以上礦場，未做過環評需在3年內補辦；5萬噸以下礦場，則需在5年內補辦。



地球公民基金會花東辦公室研究員黃靖庭告訴中央社記者，非常肯定補辦環評條款能通過初審，這是「進步的條文」，但他也擔憂在朝野協商時，這些已通過初審的「進步的條文」可能會再被拿掉。



對於其他遭保留的條文，黃靖庭指出，希望朝野協商時能納入環團所訴求的礦權展限需徵得土地使用管理機關及環境敏感區位機關同意的條文。



反亞泥‧還我傳統領域自救會總幹事鄭文泉則告訴中央社記者，礦業法修法修這麼久，最迫切希望的就是看到原民諮商同意權能被落實，礦業法沒有修好，原民權益一樣受損、一樣看不到未來。



鄭文泉是亞泥花蓮礦區下方秀林鄉富世村AYU部落的太魯閣族人，他說，全台80%礦區都在原住民地區，所以礦業法和原民切身相關，卻沒有尊重原住民，立法一直拖延，原民諮商同意權等內容遲遲無共識，讓人感到國家無誠信，族人感到寒心。



鄭文泉指出，現在府院國會都是民進黨多數，要修法落實原民諮商同意權很簡單，有決心一定做得到，希望政府能做點事情給原住民看。（編輯：陳清芳）1070530