嘉縣議員提名案 張花冠陳明文中執會槓上

（中央社記者葉素萍、蘇龍麒台北30日電）為了嘉義縣議員提名問題，嘉義縣長張花冠與民進黨立委陳明文今天在民進黨中執會槓上。張花冠說，希望之前的和解握手是真心的，不然恐怖情人分屍案這麼多，她會害怕。



嘉義縣議員第三選區選舉，起先採取開放參選，但因報備的人太多，縣黨部擔心瓜分票源，因此建議向黨中央提案變更提名名額。為了此事，張花冠與陳明文今天在民進黨中執會又槓上。



張花冠有備而來，準備提案。她認為，嘉義縣在鄉長與縣議員提名作業不公，希望黨中央能夠處理。她還直指，過去大家都說要明文規定，現在嘉義人都在說要「『明文』規定」，部分有意參選者被質疑縣長提名期間，「為何那麼早在縣長初選時表態支持張明達議長」。



與會人士轉述，張花冠提到，她很支持民進黨嘉義縣長參選人翁章梁，她也相信翁章梁若當選，會是一個好縣長；張花冠還說，她做到了團結，「希望不要人前握握手、背後捅一刀」，她希望這個握手是真心的，不然恐怖情人分屍案這麼多，她會害怕。



被指涉的陳明文則回擊，認為張花冠這段期間都出國在外，不了解提名的過程；雙方唇槍舌劍。



眼見兩個人吵得不可開交，蔡英文罕見動怒地說，「安靜一下」、「尊重一下主席可以嗎？聽一下主席可以嗎？」



與會人士形容，「現場氣氛凝結了幾秒鐘」。



兩人爭論過程當中，民進黨秘書長洪耀福解釋，徵召或提名是縣黨部權責，黨中央只負責核備縣黨部的變更提名名額。



民進黨內幹部會後解釋，此案很單純，嘉義縣黨部第三選區原本是採取「開放」，但縣黨部建議變更為「提名4席」，送到中央黨部核備；張花冠對此有不同意見；經過討論後，中執會核備縣黨部提名4席的案子；至於後續選舉布局可能的爭議，蔡英文請選對會共同召集人林錫耀負責協調。（編輯：蘇志宗）1070530