/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

姚文智獲徵召 北市府：柯文哲繼續做好市政

發稿時間：2018/05/30 20:30

最新更新：2018/05/30 20:30

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳妍君台北30日電）民主進步黨中執會今天通過提名黨籍立委姚文智參選台北市長。對此，台北市政府發言人劉奕霆表示，尊重民進黨提名的決定，市長柯文哲還是會繼續努力，把市政工作做好。

台北市長選戰年底將登場，柯文哲尋求連任，中國國民黨由前立委丁守中披掛上陣，力拚奪回首都，呈現三方競逐局面。

今年以來，民進黨在北市長選戰中是否再度禮讓柯文哲備受矚目。總統蔡英文曾在媒體專訪提到，柯文哲須再次確認「台灣價值」，讓民進黨支持者感覺柯文哲是能一起作戰的人。

柯文哲5月初在電台專訪中，談到對兩岸一家親論述感到不悅的人抱歉、歹勢，被解讀為為爭取與民進黨合作，釋出善意。然而，不僅綠營不買單，藍營也批評他沒有核心價值。

民進黨16日啟動徵召程序，決定自提北市長參選人後，開始傳出柯文哲有意與時代力量或親民黨在年底選戰結盟的消息。

對於與時代力量合作，柯文哲當時說，他與時代力量台北市黨部主委林昶佐交情不錯，會私底下找他談；但林昶佐回應稱，時代力量沒有與柯文哲合作的規劃。

至於親民黨台北市議員選將將結合無黨籍議員參選人組成「台北監督連線」，預定6月上旬舉辦記者會，柯文哲已證實他將出席，親民黨主席宋楚瑜也可能現身記者會。

柯文哲28日在議會接受市政總質詢時說，年底三足鼎立，他不會打丁，也不會打姚，策略就是做好自己，不用遷就太極端的選民，走中道、正道就好。

柯文哲表示，他做好自己的事情就好，其他交由市民選擇，希望這次選舉能帶給台灣新的政治文化。（編輯：陳清芳）1070530

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP