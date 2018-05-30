美續執行南海航行自由任務 外交部表示歡迎

（中央社記者侯姿瑩台北30日電）中國近來在南海的軍事擴張行為，美國國防部長馬提斯表示將持續在南海執行任務，維護國際水域的航行自由。外交部今天對於美方在南海執行「航行自由任務」，表示歡迎。



美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）29日在飛往新加坡的途中向同行媒體表示，安全、繁榮及自由的印太區域是以符合國際法規範的共享原則為基礎；這些原則包括對主權及獨立的尊重，也就是人民自行決定國家的未來，而非由他人代為決定；以和平方式解決爭端，不受任何脅迫；以自由公平方式從事貿易、投資，而非掠奪欺凌力求發展的貧窮國家；遵守為區域帶來和平的國際規範。



2艘美國海軍軍艦27日駛近中國宣稱擁有主權的南海島礁，促使北京表達不滿。媒體問及美國的「航行自由任務」，馬提斯回應，似乎「只有一個國家」採取積極步驟來抵制這項行動或表達憤慨；但這是公海，許多國家希望看到航行自由，所以美國將繼續下去。



對此，外交部晚間表示，台灣作為印太區域中負責任的利害關係者，在區域穩定、繁榮上扮演重要角色，也對區域面臨的壓力與威脅感同身受。對於馬提斯重申支持自由民主、主權獨立的共享原則，且美方在南海執行「航行自由任務」，「我政府表示歡迎」，也將在南海議題維持一貫立場，支持依據國際法航行、飛越自由原則，「並主張我對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利」。



外交部表示，中國一再破壞區域和平及穩定，並在南海耀武揚威，已引起鄰近國家的憂慮，升高區域緊張情勢。政府呼籲國際社會正視中國近期在國際社會打壓台灣的一連串蠻橫行徑，包括利誘奪取邦交國、阻撓台灣參與國際組織，以及威逼國際企業、跨國航空公司矮化對台稱謂。



外交部說，「中國的一連串文攻武嚇已破壞現狀」，侵蝕自由開放的民主體制；「我國敦促各國齊一立場，支持民主法治等共享價值與理念，抵制中方無理行徑」。（編輯：楊凱翔）1070530