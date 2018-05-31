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陳歐珀擘劃宜蘭觀光 打造大型遊憩區

發稿時間：2018/05/31 08:48

最新更新：2018/05/31 09:09

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宜蘭以觀光立縣，民進黨宜蘭縣長參選人、立委陳歐珀（左3）表示，在未來的觀光產業推動上，除可結合12鄉鎮地方文化特色，將串連及整合縣內主要遊憩區周遭觀光據點，進一步打造大型遊憩區帶。中央社記者沈如峰攝　107年5月31日宜蘭以觀光立縣，民進黨宜蘭縣長參選人、立委陳歐珀（左3）表示，在未來的觀光產業推動上，除可結合12鄉鎮地方文化特色，將串連及整合縣內主要遊憩區周遭觀光據點，進一步打造大型遊憩區帶。中央社記者沈如峰攝　107年5月31日

九合一選舉 決戰宜蘭縣（1）（中央社記者沈如峰宜蘭縣31日電）宜蘭以觀光立縣，民進黨宜蘭縣長參選人、立委陳歐珀近來除在國會推動宜蘭交通外，更提出串連縣內主要遊憩周遭據點，打造成為大型遊憩區帶理念，盼強化宜蘭深度旅遊資源。

國道5號雪山隧道通車後，帶動宜蘭的觀光發展，但也因為交通過於便利，一日遊現象經常出現，民眾質疑，這樣結果不但沒有帶來商機，反而造成交通擁擠、空氣品質變差、噪音污染，甚至垃圾污染；未來，蘇花公路改善工程全部完工通車之後，宜蘭還有可能面對更多的問題。

「宜蘭不是台北的後花園，而是屬於我們自己的新桃花源」，陳歐珀認為，宜蘭人對自己身分引以為傲，對土地有認同感，多數宜蘭人都不認同自己家鄉是別人的後花園，強調宜蘭主體性。

提及為何會投入縣長選舉，陳歐珀認為，多數宜蘭人良善、熱情，他也有這樣的特質，也熱愛宜蘭，現在有這樣機會，他應該挺身而出，承擔責任。他也觀察到，宜蘭近年來面臨少子化、人口外流與老化的問題，尤其在雪隧通車之後更為嚴重，進一步影響到產業。

陳歐珀說，他決定參選後除提出「活力宜蘭、進步新政」願景之外，也希望在東部快鐵、鐵路高架、藍色公路、平衡南北交通路廊等交通方面，著手推動。

至於在觀光方面，現有的風景區如冬山河、武荖坑等規模雖大，但可以加強內部的軟體設施，透過更多的行銷活動包裝，增加遊客前往誘因；至於規模較小的特色據點如溫泉、冷泉、地熱等，可爭取更多資源來增加量體及服務品質，讓特色據點更有吸引力。

此外，他也認為可以結合地方城市意象、社區營造、人文特色、文化節慶、農特產品、地方產業與景觀，打造縣內休閒農業遊憩新亮點。在具有許多特色的民宿管理面上，除強化內涵與特色之外，也可以「隨時解決業者的困難」、「先輔導後處罰」等概念，輔導業者。

陳歐珀說，在未來的觀光產業推動上，除可結合12鄉鎮地方文化特色，設計相關運動賽事，例如濱海自行車賽、太平山林路跑、五結走尪、三星蔥蒜節、壯圍哈密瓜節、礁溪溫泉節等整合行銷，推向國際之外，更可串連及整合縣內主要遊憩區周遭觀光據點，進一步打造大型遊憩區帶。

他說，規劃好交通接駁系統，加強景觀亮點指標，並在淡季時研擬相關優惠輕旅行等配套方案，讓旅客玩得輕鬆、玩得沒負擔；唯有強化深度旅遊資源，才可提升二日遊相關住宿觀光商機。（編輯：卞金峰/方沛清）1070531

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