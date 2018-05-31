/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

丁守中：呂秀蓮若參選可獲中間選民支持

發稿時間：2018/05/31 11:22

最新更新：2018/05/31 11:36

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 國民黨台北市長參選人丁守中（圖）31日接受廣播節目專訪，回應前副總統呂秀蓮ByeBye民進黨等選舉相關議題。中央社記者謝佳璋攝 107年5月31日國民黨台北市長參選人丁守中（圖）31日接受廣播節目專訪，回應前副總統呂秀蓮ByeBye民進黨等選舉相關議題。中央社記者謝佳璋攝 107年5月31日

（中央社記者劉建邦台北31日電）國民黨台北市長參選人丁守中今天說，前副總統呂秀蓮是否脫黨參選還不明朗，若呂參選，參選人都會受影響，因呂過去堅持民主和管中閔案發言，會受綠營和中間選民支持。

丁守中上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，主持人周玉蔻詢問丁守中，民進黨提名立委姚文智為市長參選人，呂秀蓮昨天透過辦公室發聲明「道不同，不相為謀！ByeBye！民進黨！」外界揣測呂可能有意脫黨參選。

丁守中表示，呂秀蓮脫黨參選的狀況還不明朗，成為具體事實後才會仔細分析，且呂日前也建請教育部依法聘任管中閔為台大校長以及過去對台灣民主的堅持，若她參選，研判會拿到中間選民和綠營支持者的選票，參選人都會受到部分影響。

主持人詢問關於姚文智參選被外界認為是打假球，是否擔心影響自己選情。

丁守中回應，姚文智不會打假球，因為姚很堅定且提出許多市政政策，可能是「教練團」才想要打假球，民進黨黨中央在基層要求下，才提出市長人選；離年底選舉還有一段時間，他會積極走訪基層，不會擔心對方是否打假球。

丁守中表示，他也不會擔心跟新北市長參選人侯友宜合作關係，因過去擔任立委時就和侯友宜在相關警政議題上有相互聯繫，且希望黨內六都市長參選人在選舉時要相互支援，打團體戰。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070531

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP