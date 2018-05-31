丁守中：呂秀蓮若參選可獲中間選民支持

國民黨台北市長參選人丁守中（圖）31日接受廣播節目專訪，回應前副總統呂秀蓮ByeBye民進黨等選舉相關議題。中央社記者謝佳璋攝 107年5月31日

（中央社記者劉建邦台北31日電）國民黨台北市長參選人丁守中今天說，前副總統呂秀蓮是否脫黨參選還不明朗，若呂參選，參選人都會受影響，因呂過去堅持民主和管中閔案發言，會受綠營和中間選民支持。



丁守中上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，主持人周玉蔻詢問丁守中，民進黨提名立委姚文智為市長參選人，呂秀蓮昨天透過辦公室發聲明「道不同，不相為謀！ByeBye！民進黨！」外界揣測呂可能有意脫黨參選。



丁守中表示，呂秀蓮脫黨參選的狀況還不明朗，成為具體事實後才會仔細分析，且呂日前也建請教育部依法聘任管中閔為台大校長以及過去對台灣民主的堅持，若她參選，研判會拿到中間選民和綠營支持者的選票，參選人都會受到部分影響。



主持人詢問關於姚文智參選被外界認為是打假球，是否擔心影響自己選情。



丁守中回應，姚文智不會打假球，因為姚很堅定且提出許多市政政策，可能是「教練團」才想要打假球，民進黨黨中央在基層要求下，才提出市長人選；離年底選舉還有一段時間，他會積極走訪基層，不會擔心對方是否打假球。



丁守中表示，他也不會擔心跟新北市長參選人侯友宜合作關係，因過去擔任立委時就和侯友宜在相關警政議題上有相互聯繫，且希望黨內六都市長參選人在選舉時要相互支援，打團體戰。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070531