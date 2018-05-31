/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

面對中國打壓 交通部擬在世界飛安高峰會發聲

發稿時間：2018/05/31 12:43

最新更新：2018/05/31 12:43

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉冠廷台北31日電）世界飛安高峰會明年將在台灣舉辦，面對中國片面劃設M503航線等打壓行為，交通部次長王國材今天說，會尋找適當場合與機會發聲，表達飛安是普世價值，政治力不能介入等主張。

世界飛安基金會成立71年，每年輪流在各地舉行高峰會議，中華航空事業發展基金會首次為台灣爭取到2019年主辦權，3月30日上午航發會與世界飛安基金會簽署合作備忘錄。

民進黨立委林俊憲今天在立法院交通委員會中表示，中國對台灣具有敵意，這種事情該如何回應，尤其中國要求國際航空公司將台灣加註為中國的一部份，以及片面劃設M503航線影響飛安，明年的世界飛安高峰會為何不能討論這些事，好不容易由台灣主辦，就應該要硬起來。

由於詢答時間限制，列席備詢的交通部政務次長王國材無法完整說明，隨後，王國材在接受媒體訪問時對此表示，高峰會的議題主要是針對對飛機維修、起降等安全做討論，相關議題由議程委員會討論與安排，台灣與中國大陸的問題，議程委員會不一定會排入議題，但在適當的機會做表達，這是可以的。

至於出席峰會的名稱，王國材表示，Chinese Taipei這沒問題，這是確定的，不會被改名稱。（編輯：黃國倫）1070531

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP