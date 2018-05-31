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AIT新館將落成 副總統盼邁入台美新階段

發稿時間：2018/05/31 12:57

最新更新：2018/05/31 12:57

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（中央社記者葉允凱台北31日電）美國在台協會（AIT）明年將慶祝四十週年，副總統陳建仁今天特別感謝協會對台美關係的卓越貢獻，並期盼AIT新館落成後，兩國關係將邁入嶄新階段。

AIT今天在二二八國家紀念館舉辦「立穩根基，共創未來：AIT@40 -- 1979年後美台關係展」展覽，陳列超過600張照片與展品。

陳副總統於開幕致詞時表示，台灣在戰後經歷了自由化和民主化的過程，過程中美國始終和我國並肩同在，是台灣最緊密的夥伴，希望雙方在既有的良好基礎上，透過更緊密合作，攜手促進印太地區的和平及繁榮。

副總統指出，去年「全球入境計劃」正式啟用，今年3月通過的「台灣旅遊法」，這些發展證明了台美關係持續穩定提升。雖然今年台灣無法參加世界衛生大會，但美國政府挺身而出明確為台灣發聲，令人感動。

陳建仁說，AIT興建新館即將落成，不僅彰顯台美歷久彌新的友誼，更彰顯美國政府對台灣的承諾，相信AIT新館落成後，台美關係將邁入嶄新階段。

AIT處長梅健華（Kin Moy）致詞表示，1979年美國國會通過「台灣關係法」，成立了美國在台協會，明年協會將慶祝成立40週年；他特別指出，二二八國家紀念館前身為美國新聞處，能在美新處舊址舉行展覽的開幕，並且開始一系列的慶祝活動，別具意義。

梅健華指出，展覽中陳列了各種文件和文物，蒐集數百張照片和面談影片，甚至還運用擴增實境和虛擬實境功能，向民眾介紹過去40年來AIT在台美關係發展中扮演的角色。

梅健華說，40年前沒人能預料到美台關係能如此蓬勃發展，現在美台之間的合作比以往都還多，相信大家可以從展覽中回顧從1979年一路走來，美台交流的深度和廣度，並且對未來的發展有更多期待。

「我常常引用數字來介紹美台關係，例如貿易總額、旅客人數等，展覽將介紹我們如何達成這些里程碑，以及我們跟台灣夥伴之間的緊密合作。」梅健華強調，從展覽中可以看到台美如何一起努力，為雙方關係奠定穩固基礎，以及美台之間持續合作的願景。

開幕式結束後，梅健華跟陳副總統參觀展場，兩人經過展區一張照片時特別停下腳步，原來是這張照片中有副總統於2003年擔任衛生署長時，與當時美國衛生部長湯普森於世界衛生大會見面的合影。兩人也特地使用了展場的AR設備，與展品互動。

展覽將展至9月30日，明年預計將巡迴台灣各地展出。（編輯：張均懋）1070531

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