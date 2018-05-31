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民進黨擇才 7月首辦選戰兵推營

發稿時間：2018/05/31 13:34

最新更新：2018/05/31 13:34

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（中央社記者葉素萍台北31日電）民進黨將於7月10日至13日，在台南市舉辦「選戰風雲 兩岸兵推營」，除了實際選戰體驗、民調判讀與情勢分析、媒體攻防，這次營隊首度推出「兵棋推演」，要吸引青年學子參與。

民主進步黨副秘書長徐佳青、中國部副主任林琮盛、青年部主任何孟樺、營隊講師董立文今天共同召開記者會指出，這次營隊首度推出「兵棋推演」與選舉戰略做結合，6月10日報名截止。

徐佳青說，青年部連續舉辦2年國會實習計畫，帶動非常多有志參與公共事務的年輕學生積極投入實習，過程中也有實習津貼。今年的實習計畫，也會從「選戰風雲 兩岸兵推營」中擇才。

徐佳青指出，營隊課程設計內容有別於去年，台灣在東亞局勢變化當中，佔關鍵位置，如何讓年輕人了解兩岸與區域趨勢、國際情勢變化，這對關注公共議題的青年而言，是不可多得的好機會。

徐佳青說，課程照例也安排選戰的技巧訓練，包括假新聞的危機處理、選戰文宣、組織等議題，相信經過實務演練，如果有心投入公共事務的青年，必定獲益良多。

何孟樺表示，今年特別安排兵推演練，要以宏觀國際視野，為選舉事務注入新能量，提升選戰思維新高度，讓青年們瞭解國內外的政治局勢，強化解決問題的能力，並藉由實作課程進一步感受「選戰風雲」的震撼。

營隊講師董立文指出，兵推課程結合國內選舉實務及國外政治局勢等各種模擬情境，這次營隊將會有一個整天的時間，讓年輕朋友親身體驗兵推的實作技巧。（編輯：林孟汝）1070531

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