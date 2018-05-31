黨務人士：地方不挺 林為洲應該知道問題

（中央社記者謝佳珍、王承中台北31日電）中國國民黨務人士今天表示，國民黨籍立法委員林為洲上次選立委，大家都支持，為什麼這次大家都不挺（選新竹縣長），林為洲應該知道問題。



截至發稿時，尚無法取得林為洲回應。



國民黨中央常務委員會昨天通過撤銷原先新竹縣長選舉全民調決定人選的決議後，全民調、徵召與開放參選都是可能選項。



新竹縣選出、有意參選新竹縣長的林為洲在社群網站臉書（facebook）發文說：「遊戲進行一半還可改規則，參加比賽還有意義嗎？是，我被做掉了。」



國民黨組織發展委員會主任委員李哲華上午受訪表示，不評論林為洲言論；中央提名協調小組明天將前往國民黨新竹縣黨部，聽取基層對提名的意見，作為擬定策略重要參考。如果基層認為應採全民調，黨中央也接受。



不具名黨務人士說，林為洲2年多前選立委時，國民黨地方人士都支持，但這次要選縣長，林為洲有很好的利基，知名度又高，應該很好選，但當年支持的地方人士卻都跳出來反林為洲，也反對全民調，林為洲應該知道問題在哪。



他說，不只基層對林為洲有怨言，連新竹科學工業園區人士有事請託，也找不到林為洲，只能拜託新竹市選出的民主進步黨籍立委柯建銘處理。



黨務人士表示，林為洲應想辦法克服這些問題，不能什麼事都要黨中央解決，如果坐轎的人不化解，抬轎的人怎麼抬也抬不起來。



黨務人士說，相較表態參選的新竹縣副縣長楊文科、新竹縣副議長陳見賢等都為爭取提名，早已勤跑基層，林為洲日前在臉書發文「我決定，不等了」，宣布提前啟動選戰模式，等於是「自曝其短」。



黨務人士表示，國民黨中常委都已受不了，才會在昨天中常會提臨時動議，撤銷原先全民調決定提名的決議。林為洲應努力爭取大家支持，現在卻又在臉書發文，是否代表不願再努力。（編輯：李明宗）1070531