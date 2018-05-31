呂秀蓮說ByeBye 姚文智盼黨內高層慰留

民進黨台北市長參選人姚文智（右2）31日拜會台北市議會民進黨團，向議員們拱手致意尋求支持。中央社記者鄭傑文攝 107年5月31日

（中央社記者劉建邦台北31日電）民進黨台北市長參選人姚文智今天說，針對前副總統呂秀蓮透過辦公室發表的聲明感到「很震驚」，因呂秀蓮還在國外，要等她回國後才知道她的真正想法，也希望黨內高層可慰留。



民主進步黨中執會30日通過徵召提名立委姚文智參選台北市長；爭取參選台北市長的呂秀蓮晚間透過辦公室發聲明指出：「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」。



外界揣測呂秀蓮可能脫黨參選。民進黨台北市長參選人的姚文智今天赴台北市議會拜訪民進黨黨團，包含現任議員高嘉瑜等19名議員以及台北市黨部主委黃承國、準主委陳正德等人也陪同出席。



姚文智會後接受聯訪，媒體詢問，關於呂秀蓮發出聲明想法以及是否擔心影響選情。



姚文智受訪時表示，很震驚，但因呂秀蓮人在國外，要等她回國後，才能了解她真正的想法，也希望黨內高層可以慰留，這段時間都會持續請益所有黨內大老和先進，且不至於會影響選情。



姚文智指出，到市議會拜會黨內議員，除討論未來可在市政議題的共同合作外，也預定從6月起和市議員參選人一起聯合競選，並規劃在每個選區舉辦造勢活動。



民進黨團市議會總召李慶鋒表示，和姚文智的聯合造勢活動，黨內議員一定出席並會歸隊。（編輯：方沛清）1070531