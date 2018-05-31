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榮總醫療欠費仍有671萬 年底前盼轉銷呆帳

發稿時間：2018/05/31 14:25

最新更新：2018/05/31 14:45

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（中央社記者劉麗榮台北31日電）退輔會統計，全國各級榮民醫院在民國95年以前的醫療欠費，到今年4月已降為750人次，欠款有新台幣671萬餘元，退輔會表示，盼今年底前完成催收程序，並報審計部同意轉銷呆帳。

立法院外交國防委員會上午續審107年度國軍退除役官兵輔導委員會主管的榮民醫療作業基金。其中，民主進步黨籍立委蔡適應等立委提案指出，部分醫療機構辦理呆帳轉銷比率相對偏低或未轉銷，且有醫療欠費已逾10年仍懸帳上，應加強清理或依規定轉銷呆帳，要求凍結3000萬元。

民進黨立委王定宇認為，這應該是清清楚楚的一筆帳，但退輔會對業務細項講不清楚，提出的說法不一，「例外又有例外，狀況又有狀況外」，因此另外提案，將榮民作業基金預算項目「成本及費用總計」、「業務外費用」年度預算3億餘元，減列3000萬元。

對於醫療欠費，退輔會在民國95年後規定，2年內進行催繳，2年後才轉列呆帳。根據退輔會就醫保健處提供的數據顯示，各級榮院在民國95年以前的醫療欠費，截至106年8月，還有2529人次，欠費金額達1795萬餘元；到今年4月底，剩下750人次、671萬餘元，主要分布在高雄榮總和台北榮總的玉里、鳳林和台東分院。

退輔會表示，95年以前的欠費，希望在今年底前完成催收程序，並報審計部審查同意後，轉銷呆帳。

根據退輔會規定，欠費在650元以下，以電話或平信通知函催繳，並於系統中註記欠費；651元到5000元者，掛號催繳一次，註記欠費；5001元到3萬元者，掛號催繳一次仍未繳者，向法院聲請依督促程序發支付命令；超過3萬元者，經掛號催繳一次仍未繳者，應取得債權憑證。

經委員會決議，蔡適應提案凍結1500萬元、王定宇提案減列1500萬元，退輔會提出書面報告後再動支。委員會也要求退輔會在兩個月內提交書面報告說明。(編輯：陳永昌)1070531

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