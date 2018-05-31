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外交部NGO代表團參加美國國際志工行動協會年會

發稿時間：2018/05/31 14:40

最新更新：2018/05/31 14:40

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（中央社記者侯姿瑩台北31日電）外交部今天表示，外交部官員將於6月率領國內9位NGO代表組成的代表團前往美國華府，參加美國國際志工行動協會年會，促進國內NGO與國際接軌，並盼建立合作關係。

外交部非政府組織國際事務會執行長賴銘琪在外交部例行新聞說明會表示，將於6月10日至16日率團赴華府，參加美國國際志工行動協會（American Council for Voluntary International Action）年會。除與各國NGO交流外，也希望洽談安排台灣NGO代表於明年的年會發表演講，分享經驗。

他指出，今年獲選參團的NGO代表具國際事務經驗，從事的領域包括國際人道援助、醫療衛生、氣候變遷及環境永續發展，藉由參加InterAction年會，展現台灣NGO的專業與能量，以及參與國際事務的企圖心。

除參加年會外，賴銘琪表示，外交部也將安排參訪6個位於華府的NGO（非政府組織），透過交流互動，盼建立合作關係。

根據外交部資料，今年入選的NGO代表分別來自羅慧夫顱顏基金會、至善社會福利基金會、台灣醫學生聯合會、慈心有機農業發展基金會、舊鞋救命國際基督關懷協會等9個NGO團體。

外交部表示，InterAction成立於1984年，秘書處設於美國華府，是具有聯合國經社理事會（ECOSOC）「全面諮商地位」（General Consultative Status）的國際非政府組織，也是美國人道援助領域規模最大的NGO合作平台，擁有超過190個組織會員。

賴銘琪說，台灣從2009年開始參加InterAction年會，過去未曾有過台灣NGO代表在會中發表演講。（編輯：楊玫寧）1070531

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