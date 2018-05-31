竹縣長提名 部份藍委：打破提名規則恐臨挑戰

（中央社記者劉冠廷、王承中台北31日電）國民黨撤銷新竹縣長選舉全民調決定人選的決議，表態參選的國民黨立委林為洲能否獲得提名再添變數，他今天表示，會參選到底，力爭制度的程序正義。



國民黨撤銷新竹縣長提名協調會所決議的全民調，讓提名方式及人選充滿變數。除了林為洲在社群網站臉書（facebook）發文說：「遊戲進行一半還可改規則，參加比賽還有意義嗎？是，我被做掉了。」也有國民黨立委表達疑慮，立委柯志恩就說，當遊戲規則一打破，其實已經讓原本可贏的局，面臨更多的挑戰。



國民黨中央常務委員會昨天通過撤銷原先新竹縣長選舉全民調決定人選的決議後，全民調、徵召與開放參選都是可能選項。



也由於此決議，讓努力爭取黨內提名的林為洲，最終是否能代表國民黨參選，再添變數。林為洲今天在接受中央社訪問時說，從決定參選到昨天發生這樣的狀況，心情從高興能夠透過全民調的競爭，到了無力且遺憾的狀態，也讓他很難接受，所謂的程序正義與信賴保護原則跑去哪了。



林為洲回憶，決定參選後，負面的批評便開始從四面八方湧入，從批評他不是客家人、到稱他是藍皮綠骨、甚至說他人緣不好，與地方派系不好等，他可以理解這些批評，都是競爭所產生的，他作為民調的領先者要謙虛，因此很少反駁與解釋。



林為洲說，但上述的批評最終卻都成為了黨中央的顧慮，沒想到昨天中常會就通過了這樣的提案，讓他非常傻眼。面對接下來撲朔迷離的初選方式，林為洲表示，他會參選到底。



對於黨中央突然改變新竹縣長的初選辦法，不少國民黨立委也紛紛表達疑慮，國民黨立委柯志恩就向中央社記者說，黨中央當初就是要解決複雜問題才定出這樣的規則，現在卻因為新竹縣的問題太複雜，又要消除這規則，這邏輯無法一致；當遊戲規則一打破，其實已經讓原本可贏的局，面臨更多的挑戰。



不願具名的國民黨立委表示，提名方式可以很多元，但制度化是必要的，既然有制度，任何的提名制度，都應該顧及程序正義。



另一位不具名的國民黨立委則說，不要以為民進黨爛國民黨就一定好，重點是國民黨是否能重拾百姓對你的信心，百姓會關心國民黨中生代是否被打壓、黨是否又對派系低頭、以及黨的宮廷文化是否又凌駕程序，不要以為這只是一席新竹縣長的初選，其實影響的是人民對國民黨的觀感。（編輯：楊凱翔）1070531