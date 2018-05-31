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最新財產申報 NCC主委詹婷怡投資國片千萬

發稿時間：2018/05/31 18:22

最新更新：2018/05/31 19:13

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影片來源：Swallow Wings Films海鵬影業 YouTube頻道

（中央社記者劉麗榮台北31日電）監察院今天公布最新財產申報資料，國家通訊傳播委員會主任委員詹婷怡投資「父後七日」等4部國片新台幣1100萬元。新任促轉會副主委張天欽與妻子共同申報存款3147萬餘元。

根據監察院最新公布的財產申報資料，詹婷怡擁有一筆土地、兩筆建物、一輛本田CRV汽車、存款有104萬755元、8筆保單，債務有1195萬餘元，主要為房屋貸款。

值得一提的是，詹婷怡投資「父後七日」、「進擊之路」、「龍飛鳳舞」、「阿麗芙」等國片共1100萬元，她同時也是「父後七日」的共同製片，「龍飛鳳舞」和「進擊之路」的監製。

前陸委會副主委、新任促進轉型正義委員會副主任委員張天欽與擔任監察委員的妻子楊芳婉，共同申報6筆土地、2筆建物，存款有3147萬餘元，有價證券507萬5573元，保險24筆。另有15筆土地、一筆建物及價額197萬餘元的股票交付信託。

本期廉政專刊除了內閣成員，還有不少地方政府局處首長的申報資料。新北市政府新聞局長張其強與主播妻子莊開文共同申報3筆土地、3筆建物，一輛納智捷汽車，存款有631萬4155元，有價證券為250萬1790元，保單7筆，揹有房貸1494萬6425元。另有價額15萬9460元的股票交付信託。

雲林縣政府建設處長蘇孔志申報4筆土地，太太吳立婷投資循證民調公司300萬元，是透過夫妻贈與方式取得。（編輯：鄭雪文）1070531

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