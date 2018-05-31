/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

力挺台灣 美參議員帕度增訪台行程

發稿時間：2018/05/31 18:48

最新更新：2018/05/31 18:48

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）繼美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）上週臨時新增訪台行程，表達對台支持後，另一位美國參議員帕度也臨時更改行程，將於明天訪台，力挺台灣。

知情官員今天表示，喬治亞州共和黨籍聯邦參議員帕度（David Perdue）預計明天早上抵台訪問，將晉見總統蔡英文，中午接受外交部長吳釗燮款宴，隨後將飛往東南亞訪問。

官員說，帕度特地變更亞洲行程，來台訪問，以行動力挺台灣；將與蔡總統、吳釗燮等政府高層，針對台美關係、國際情勢進行意見交換。

在中國打壓台灣加劇之際，美國國會議員挺台聲浪與行動不間斷。外交部表示，賈德納在出訪亞洲前夕，決定增加訪台行程，於26日、27日訪台，並將台灣列為出訪首站；在最近中國打壓台灣行動變本加厲之際，以親自率團訪台的方式，表達堅定支持的立場。

賈德納近期也與參院外委會亞太小組民主黨首席議員馬基（Edward J. Markey）共同提出「2018台灣國際參與法案」（TIPA）。

賈德納受訪時表示，台灣安全與繁榮非常重要，且攸關美國利益；美國對台承諾是「全面且堅定的」（full and robust），美台之間合作密切。

有關美國支持台灣國際參與的具體方法，賈德納表示，他最近提出「台灣國際參與法案」，有提到美國直接向中國對話，表達美國支持台灣國際參與。同時，也鼓勵其他國際組織納入台灣。（編輯：鄭雪文）1070531

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

520農運30週年

520農運30週年

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP