洪耀福：寧因改革失政權 不為保政權無作為

（中央社記者葉素萍台北31日電）民進黨秘書長洪耀福今天說，年底選舉最大的壓力是各地方藍軍的集結，而且是很強勢的集結，但這是改革的必然代價，民進黨寧願因改革而失去政權，也不能為保住政權而無所作為。



洪耀福今天向媒體分析年底選戰形勢，他說，選戰主軸是「改革與反改革力量終須一戰」。



他說，在各地感到最大的壓力是藍軍的集結，年金改革、黨產處理、拔管等議題，讓各地方藍軍強勢集結；反對年改的人也很聰明，知道反對年改沒有正當性，所以用其他議題打民進黨，但其實核心問題就是反改革。



洪耀福指出，澎湖人口數少，軍公教比例相對高，會影響到選情，但這是改革必然的代價，民進黨人心裡要很清楚「寧願因為改革而失去政權，也不能為了保住政權而無所作為」。



他形容，民進黨在台灣歷史發展中，對人民有三階段的任務和使命。第一階段是爭取民主，從黨外到總統直選；第二階段是從民進黨2000年執政，到現在的總統蔡英文，改革政治體制與經濟體制，厚植國家實力；第三階段是打造富強的國家。三個階段完成，才是民進黨歷史任務的完成。



洪耀福也舉英國前首相邱吉爾在第二次世界大戰的角色為例表示，邱吉爾二次大戰被起用為首相，英國人很聰明，等到邱吉爾帶領英國打贏了，才換下邱吉爾；台灣人民要讓民進黨把改革的歷史任務完成，怎麼會改革到一半把民進黨換下來。



另外，對於國民黨主打空污、核食等議題，洪耀福認為，新北基層很少人關心深澳電廠議題，這是假議題，國民黨時代，這座電廠發電了幾十年，發電機組效能不好，民進黨要將效能提升，所以負責任地做環差。



洪耀福說，國民黨最深層、沒有講出來的陰謀，是要台灣恢復到核電，讓核電變成台灣發電的主流；選舉的好處是大家有機會可以辯論，不可能讓國民黨陰謀得逞。



至於福島食品進口問題，洪耀福表示，有哪個國家會進口有核災的食品給人民吃，再獨裁國家也不會，福島周邊縣市的產品，符合歐洲日本標準，日本人也吃、歐洲人也吃，那台灣人不能吃，這邏輯很奇怪；反對所謂核食，背後還是統獨問題，中國不願意見到台灣和日本的關係好轉及友善。（編輯：李信寬）1070531