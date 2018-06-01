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網傳單身發3千元津貼 姚文智：是青年租屋券

發稿時間：2018/06/01 10:46

最新更新：2018/06/01 10:46

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（中央社記者陳俊華台北1日電）民進黨台北市長參選人姚文智今天說，他推出青年租屋津貼遭斷章取義，以為單身就能領，他更名為「青年租屋券」，單身青年租屋每月可獲新台幣3000元津貼，每次一年、最多兩次。

姚文智上午接受廣播節目「莓莓新聞爆米香」專訪，主持人余莓莓提問，網路上熱議，姚文智要每月補貼3000元給單身年輕人，贊成者說是德政，反對者則質疑錢從哪來。

姚文智說，有人斷章取義，以為單身就有補貼，青年租屋津貼他確定改叫「青年租屋券」。過去租屋補貼都針對中低收入戶，未來只針對個人，並有一定排富，每人一生有兩次機會申請，每次領取一年，每月3000元；年輕夫妻負擔更大，但兩人同住，每月補貼5000元，每年一萬個名額。

姚文智表示，這可立刻補貼到急需的年輕人，台北市長柯文哲花費996億元要蓋社會住宅，方向他不反對，但4年內要找地、要蓋房子總要時間，「4年來年輕人租屋問題沒有半件解決」。

他說，如果台北市公有地很難找，到這階段應暫時停止建社宅，改推動「混居型」社宅，例如現在有12個公有市場要改建，可以樓下是市場、樓上是社宅。

姚文智表示，他做實事，或許有人覺得他沒什麼魅力、講話不討喜，但他要專心告訴市民市政願景，不是隨便花錢，是把錢花在刀口上，體察年輕人，實踐居住正義。（編輯：李明宗）1070601

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