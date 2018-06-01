國民黨立委林為洲：不排除脫黨參選新竹縣長

（中央社記者王承中、劉麗榮台北31日電）有意參選新竹縣長的國民黨立委林為洲說，若黨中央不做全民調，他就自己做，以民調結果決定是否參選，至於會不會脫黨參選？他說，「這都有可能」要看民意怎麼說。



中國國民黨新竹縣長提名原本擬採「全民調」決定人選，但國民黨中常會昨天通過臨時提案，以「新竹縣選情複雜」為由，授予黨中央提名小組彈性，初選提名方式不限於全民調，徵召、開放參選都是選項，引起主張「全民調」的林為洲不滿，在臉書上貼文：「我被做掉了」。



林為洲今天接受中央社訪問時表示，他堅持要做全民調初選，如果黨中央不做，他就自己做，從現在起到選舉前，他會找公正第三者做四次全民調，參不參選要看民調結果，他若贏，就參選，輸了，就不選。



至於會不會脫黨參選？林為洲說，這都有可能，他會全力爭取黨的提名，一切跟著民意走。



國民黨文傳會主委李明賢表示，新竹縣目前還在協調整合中，一定會提出最有勝算的候選人。國民黨副主席曾永權、郝龍斌等人今天則前往新竹縣，聽取基層對縣長提名的看法



不過林為洲說，曾永權、郝龍斌等人現在竹縣黨部與地方幹部協商提名問題，但是新竹縣黨部只通知特定參選人去開會，卻沒有通知他。



林為洲表示，為了解決黨內「喬」文化積弊，國民黨針對今年底選舉訂定「全民調初選機制」，卻不在新竹縣實施，換句話說，以後黨中央只要說地方選情特別，就可以依循「新竹模式」不辦全民調，此例一開，將永無寧日，黨中央要懸崖勒馬。（編輯：陸倩瑤）1070601