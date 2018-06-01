府：不斷電系統是標準安全設備 政治口水外行

（中央社記者葉素萍台北1日電）總統府今天說，國民黨指控總統府因「害怕斷電」，更新不斷電系統，但是重要機構、公共服務部門設置不斷電系統是標準的安全設備，這類的政治口水凸顯發言單位的外行。



總統府今天發布聲明指出，國民黨召開記者會指控總統府因為「害怕斷電」，以「三倍價錢」更新不斷電系統。



府方表示，重要機構、公共服務部門設置不斷電系統（Uninterruptible Power System），目的是在確保重要機構與公共服務在任何環境下的持續運轉，是一項標準的安全設備。就像大樓為了安全，依法設置消防設施，不代表該地就是火災頻仍。



府方指出，這是公共安全的專業問題，類似的政治口水，凸顯發言單位的外行，不值一駁。



府方表示，總統府去年編列更新計畫，主要因為現有設備自2001年設置至今，使用已經超過16年，馬政府時期就經常故障，但始終未全面檢討更新。政黨輪替後，專業單位檢視認為現有設備早逾使用年限，相關耗材如電池或老化故障，或已無保修料件，如果遇突發事件，可能造成緊急消防疏散等安全風險，因此府方去年編制預算，並於今年汰換更新，以確保緊急事態時人員疏散等照明安全。



至於所謂三倍預算等指控，府方指出，政府採購的招決標及預算編制原則、細目等，網路上都公開可得，資訊解讀如果有困難，可以向相關單位了解，以免有專業不足的錯誤發言。（編輯：張良知）1070601