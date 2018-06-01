賴清德：盼2031年前 解決各地缺水問題

（中央社記者郝雪卿台中1日電）梅雨不來，缺水問題受到關注，行政院長賴清德今天表示，為了不缺水的目標，希望在2031年之前年增19億噸水，平均每天增加520萬噸水，到時可有效解決各地缺水問題。



經濟部水利署今天在台中黎明辦公區禮堂舉辦「107 年水利節暨全國水利傑出貢獻獎表揚典禮」，賴清德到場嘉勉全國水利從業人員的辛勞及貢獻，並頒獎表揚榮獲終身成就獎的前水利署副署長吳憲雄，感謝他任內參與很多水利建設，造福民眾。



賴清德致詞時指出，行政院非常重視水資源的運用，希望能達到不缺水、不淹水、親近水、乾淨水的目標。就不缺水的目標而言，行政府採取「開源、節流、調度、備援」等措施，希望在2031年之前年增19億噸水，平均每天增加520萬噸水，到時可有效解決各地缺水問題。



就開源而言，賴清德表示，在水利署及政府的努力下，將曾文水庫滿水位加高，同時防淤隧道已完成，南化水庫防淤隧道已進行，前不久石門水庫阿姆坪防淤隧道已動工。



賴清德指出，政府也積極運用再生水，包括台南及各地區，都有先驅計畫，希望能提供工業使用再生水，且必須要達到工業使用的最高標準，這部分在工程技術上沒有問題。



其次，在節流方面，自來水公司希望在2031年達到漏水率降低到10%的目標。另外，也針對工業用水的大戶，能夠提高工業用水回收率由70%提高到80%。



賴清德還說，最近台水公司董事長郭俊銘提出更進一步的計畫，希望在全國各縣市選擇一處條件成熟的區域，推廣直接飲用自來水，例如大學校園中的直接生飲平台、飲水機，或與五星級飯店合作，使自來水可生飲，讓國際觀光客對飲水更有信心，讓各城市有信心，計畫也將逐步在社區中推廣。（編輯：陳政偉/李亨山）1070601