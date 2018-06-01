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陳明文:議員提名黨章處理 張花冠問標準在哪

發稿時間：2018/06/01 16:33

最新更新：2018/06/01 16:45

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（中央社記者蘇龍麒、黃國芳台北1日電）民進黨選舉對策委員會召集人、立委陳明文今天表示，嘉義縣議員選舉提名作業，都照黨章處理，該協調、該做的都做了；嘉義縣長張花冠則問，提名與徵召作業有何標準。

嘉義縣議員第三選區選舉，起先採取開放參選，但因報備的人太多，縣黨部擔心瓜分票源，因此建議向黨中央提案變更提名名額。為了此事，張花冠與陳明文日前在民進黨中執會又槓上。

陳明文說，相關的提名作業黨章都有明文規定，如果是陳明文來規定，就是不成文規定，相關提名作業都照黨章處理，該協調、該做的都做了。

張花冠今天說，嘉義縣提名作業是不是明文規定，明文最清楚。

張花冠指出，當初嘉義縣議員第三選區選舉由立委陳明文主張開放提名5席，但自己認為只有4席空間，而主張開放如今真相大白，就是徵召不具資格的2位新人。

張花冠說，陳明文在嘉義縣長初選後，就在中央黨部中常會當著黨主席蔡英文的面直言，未來年底選舉就交給縣長張花冠整合和協調，但嘉義縣鄉鎮市長和縣議員等初選的任何一場會議，有邀請過縣長嗎？

陳明文說，張花冠自己有自己的想法，就是要提名她的人，但張花冠在討論提名期間都出國去了，不是真正的關心提名。

對陳明文說提名期間張花冠都出國的說法，張花冠表示，出差期間，並未接到任何電話或訊息徵詢。陳明文出國次數更多，要不要說明出國都辦什麼事。

另外，張花冠也提出質疑，包括提名與徵召作業究竟依據哪些標準，為何有些資深黨員、平日積極經營地方的人，沒被提名，反而徵召其他非黨員，這中間的標準到底為何；以及哪家公司做的民調，為何要繳交「放棄書」與「保證書」。

民進黨籍立委蔡易餘今天接受廣播節目「蔻蔻早餐」電話連線訪問時說，嘉義縣議員第三選區應選7席，縣黨部一開始擔心選將不足，才會開放登記，但最後卻登記10個人，縣黨部才會開會改成徵召4席，且目前為止徵召誰都尚未決定，未來應會以民調處理。（編輯：張均懋）1070601

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