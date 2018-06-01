賴揆：2025年非核家園不會跳票

行政院長賴清德（右2）1日到台南市學甲區，主持全國最大的漁電共生室內養殖場啟用，他表示，所有機制都已建立，2025年達到非核家園的目標不會跳票。中央社記者張榮祥台南攝 107年6月1日

(中央社記者張榮祥台南1日電）行政院長賴清德今天在台南市學甲區主持全國最大的漁電共生室內養殖場啟用，他表示，2025年達到非核家園的目標，是行政院能源轉型政策的最高原則，不會跳票。



賴清德指出，立法院去年1月三讀通過電業法修正案，核一、核二、核三廠一定要在2025年前如期除役，最早是今年底的核一廠1號機及2號機，核二廠及核三廠也要在未來幾年內陸續除役，這是法律明訂的。



賴清德表示，行政院的能源轉型政策，最高原則是2025年達到非核家園的目標，配電比例是再生能源20%，火力發電80%，其中天然氣發電50%，燃煤發電30%。依現有80%火力發電的配比來看，就是以再生能源取代核能發電，再生能源分配來源也已律定，風力發電按順序推動，太陽能發電進度也符合預期，所有機制都已建立，2025年非核家園的目標不會跳票。



賴清德說，行政院能源轉型政策不只要達到非核家園的目標，還要穩定供電及減少空污的排放，2025年台電的空污將減少35%，其中，2030年公務車全面電動化，2035年禁售燃油機車，2040年禁售燃油汽車，也就是2040年，台灣將全面電動車化。



賴清德同時也提到農業政策，包括直接「對地補助」，節省用水，不讓農民辛勞，轉作雜糧及有機農作都可再補助；農民能參加職業災害保險，農民沒有土地也能參加農保，及農產保險。



至於跳電問題，賴清德說，目前最重要的是解決現有問題，台電站在工作崗位上，應避免出狀況，以免民眾有疑慮，影響民生安定及經濟發展，若台電有疏失，不排除懲處。（編輯：卞金峰）1070601