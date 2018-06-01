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國產高教機組裝啟動 帶動台灣航太產業

發稿時間：2018/06/01 18:32

最新更新：2018/06/01 18:50

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zoom in 台灣自研自製的新式高教機正式開始組裝，總統蔡英文（右2）1日到漢翔公司主持組裝開架典禮，並參訪產線與製作過程，蔡總統表示，高教機計畫是代表台灣走向國防自主的過程，強化國防戰力、確保國家安全。中央社記者蘇木春攝　107年6月1日台灣自研自製的新式高教機正式開始組裝，總統蔡英文（右2）1日到漢翔公司主持組裝開架典禮，並參訪產線與製作過程，蔡總統表示，高教機計畫是代表台灣走向國防自主的過程，強化國防戰力、確保國家安全。中央社記者蘇木春攝　107年6月1日

（中央社記者蘇木春台中1日電）台灣自研自製的新式高級教練機今天開始組裝，漢翔公司董事長廖榮鑫表示，國機國造最主要是要宣示自我防衛的決心，且帶動人才的傳承、智慧製造與工業整合，讓台灣航太產業更具競爭力。

國防部編列新台幣686億元研發新式高級教練機（AJT），其中漢翔公司負責高教機設計與製造，今天起開始組裝，預計民國108年9月出廠、109年6月首飛，66架高教機預定115年全部生產完成。

漢翔公司董事長廖榮鑫受訪表示，新式高教機將取代空軍現役AT-3高教機，新式高教機以經國號（IDF）為設計基礎，經國號雖是30多年前設計，但新式高教機所有複合材料、結構與系統已進步與提升，零件都重新設計，8成以上都與過去不一樣。

廖榮鑫說明，現在要製作的新式高教機，全世界只有兩款高教機性能可以相比擬，且新式高教機有武器掛載能力。

至於高教機設計進度，廖榮鑫指出，系統件大部分從國外採購，120多個系統已完成大部分的簽約；零件外包分階段釋放，將釋出2794項零件，前4架飛機是由漢翔自主生產，後續將由外包廠商量產。

高教機是否有機會外銷，廖榮鑫說明，軍用飛機有最終使用國的限制，零件與系統全世界都可能會有管制措施，不能斷言是否有機會，很多是國際上的現實，中間有很多條件要克服。

廖榮鑫說，國機國造最主要是要宣示自我防衛的決心，未來其他飛機的性能提升、提供武器或合作，才有更多機會，且國機國造帶動人才的傳承，加上智慧製造與工業整合，讓台灣的航太產業更具競爭力。（編輯：唐聲揚）1070601

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