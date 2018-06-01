王榮進接建研所長 陳繼鳴任營建署副署長

（中央社記者劉麗榮台北1日電）內政部今天表示，建築研究所前所長陳瑞鈴已於年初屆齡退休，所長職務由營建署副署長王榮進接任；營建署副署長職務則由城鄉發展分署分署長陳繼鳴擔任，兩人今天上任。



內政部今天發布新聞稿指出，建研所為內政部國家級研究機構，在高齡社會生活環境發展、都市與建築安全減災與調適發展、建築先進技術創新開發及智慧綠建築與節能減碳等面向，均應發揮積極政策建言角色。



內政部長葉俊榮期許王榮進以在營建署的專長及過去在建研所及台北市政府服務的經驗，進一步結合營建與建研兩者的量能，做出更大的突破，尤其是災防方面的需求，例如建構安全舒適、簡易安裝的組合屋，供災民緊急應用等。



葉俊榮表示，城鄉發展分署分署長陳繼鳴率領工作團隊完成全國國土計畫的研擬，成效卓著，由他接任營建署副署長一職，能襄助營建署長吳欣修共同推動都市更新、國土計畫等重要施政。



內政部表示，王榮進現年56歲，國立成功大學建築研究所碩士，歷任建研所簡任研究員、組長、台北市建築管理工程處處長、台北市政府都市發展局副局長、營建署主任秘書及副署長等職務。



陳繼鳴現年60歲，國立中興大學都巿計畫學系碩士，歷任營建署簡任技正、副組長、組長及城鄉發展分署分署長等職務。兩人於今天上任。（編輯：張均懋）1070601