漢光演習將屆 國防部長視導澎湖贈慰問金

國防部長嚴德發（左）1日抵澎湖視導防區三軍防務，並頒發端午慰問金，由澎防部指揮官黃金財（右）代表接受。（澎防部提供）中央社 107年6月2日

（中央社澎湖縣2日電）端午節將屆，國防部長嚴德發昨天抵澎湖視導防區三軍防務，指示年度重大實兵演練將至，落實戰訓本務，做國家安全的堅實後盾，同時頒贈端節慰問金。



澎湖防衛指揮部今天發佈新聞指出，國防部長嚴德發是於昨天由政戰局局長聞振國中將等人陪同抵澎視導，在防區指揮官黃金財中將陪同，聽取防區空軍馬基地、戰車營等三軍各部隊任務簡報，隨即實地走訪生活區及防空陣地，了解裝備保修，官兵生活設施及戰備執勤現況，對於官兵戮力各項戰演訓任務之辛勞，表達肯定與嘉勉。



嚴德發提示，年度漢光演習等重大實兵演練將至，防區各級主官、管應掌握官兵心緒，落實內部管理，以嚴肅部隊訓練與生活紀律，維護營區整體安全，最後期許各單位持續精益求精，落實戰訓本務，做國家安全的堅實後盾。



嚴德發並頒發端慰問金，由防區指揮官黃金財代表接受，提前向官兵祝賀端節後返台。（編輯：李錫璋）1070602





國防部長嚴德發（前右2）1日抵澎湖視導防區三軍防務，指示年度重大實兵演練將至，落實戰訓本務，做國家安全的堅實後盾。（澎防部提供）中央社 107年6月2日