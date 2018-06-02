漢光演習4日登場 國防部：勤訓精練保衛國家

（中央社記者劉麗榮台北2日電）國軍漢光34號演習4日到8日登場，國防部發言人社群網站臉書（Facebook）今天發布影片，激勵官兵士氣，強調演習即作戰，國軍勤訓精練，代表堅定保家衛國決心。



漢光34號實彈實兵演練4日展開，演習項目分為4大課目，包括「海空聯合作戰」、「北部反登陸作戰」、「南部反登陸作戰」及「中部聯合反空（機）降作戰」。



中部聯合反空（機）降作戰是漢光演習重點項目，模擬共軍空降清泉崗機場的反制能力，也首次動員民間營造廠、中華電信等後備能量投入戰損復舊，並動用民間無人機偵查。



國防部發言人臉書上午發布由國防部軍事新聞通訊社製作的影片表示，演習即作戰，面對漢光實兵操演，官兵努力投入整備，從嚴從難，無論晴雨晨昏，沒挑選訓練環境的權利，就是依計畫，勤訓再勤訓、精練再精練。



國防部說，國家可百年無戰事，不可一日無戰備，演訓是維持部隊精實強壯重要錘鍊，戰以勝為先，全體官兵抱持不怕苦、無懼挑戰精神，昂揚意志與團隊士氣，接受高強度訓練和戰備，為堅實中華民國國家安全，提供最有力量的保障。（編輯：李明宗）1070602





漢光34號演習前導影片 🇹🇼勤訓精練，代表我們堅定保家衛國的決心！🇹🇼 國家可以百年無戰事，不可一日無戰備，演訓就是維持部隊精實強壯的重要錘鍊。 演習即作戰，面對即將到來的「漢光34號演習」實兵操演，我們努力投入整備，從嚴從難；無論晴雨晨昏，沒有挑選訓練環境的權利，國軍就是依計劃，勤訓再勤訓、精練再精練。 戰以勝為先，全體官兵抱持不怕苦、無懼挑戰的精神，昂揚意志與團隊士氣，接受高強度的訓練和戰備，為堅實中華民國國家安全，提供最有力量的保障！(國防部軍事新聞通訊社製作) 由國防部發言人發佈於 2018年6月1日