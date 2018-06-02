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國民黨新竹縣長提名 馬英九：應會採全民調

發稿時間：2018/06/02 12:01

最新更新：2018/06/02 12:09

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前總統馬英九（前右3）2日到大安區成功市場，陪同國民黨台北市大安文山區議員參選人李柏毅（前右2）掃街拜票。中央社記者郭日曉攝 107年6月2日前總統馬英九（前右3）2日到大安區成功市場，陪同國民黨台北市大安文山區議員參選人李柏毅（前右2）掃街拜票。中央社記者郭日曉攝 107年6月2日

（中央社記者劉建邦台北2日電）前總統馬英九今天陪同國民黨籍台北市議員參選人掃街，馬英九受訪時被問到新竹縣長提名一事時說，據他了解，原本是採黨員投票和全民調，後來取消黨員投票，應該會採全民調。

馬英九陪同國民黨籍市議員參選人李柏毅赴成功市場掃街，馬英九抵達時先受訪，媒體詢問，是否特別幫李柏毅站台。馬英九說，只要是黨內提名參選人，時間可以配合都會幫忙。

馬英九被詢問關於國民黨新竹縣長提名狀況時表示，據他了解，原本是採黨員投票和全民調，後來取消黨員投票，應會採全民調。

媒體詢問，近期兩岸關係緊繃的看法，馬英九指出，兩岸關係目前是10多年最低潮的，這對人民影響很大，希望趕快恢復對話，且關鍵還是在九二共識，這個關卡不突破，雙方關係不可能好起來。

至於近日高溫造成用電量暴增，讓部分地區缺水缺電。馬英九表示，其實可以發電能量並不少，務實點就可解決，但有些發電廠廢掉，造成短期內無法找到填補方案。

對於何時幫台北市長參選人丁守中站台，馬英九表示，目前丁守中還未提出，「丁守中找我，我會去」。

國民黨內有立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋等5人表態參選新竹縣長。

國民黨經3次協調會後，原決議以全民調決定人選，但5月30日中常會通過撤銷原先決議，因此全民調、徵召與開放參選都是可能選項。（編輯：李錫璋）1070602

前總統馬英九（前左2）2日到大安區成功市場，陪同國民黨台北市大安文山區議員參選人李柏毅（前左）掃街拜票，親切問候攤商。中央社記者郭日曉攝 107年6月2日前總統馬英九（前左2）2日到大安區成功市場，陪同國民黨台北市大安文山區議員參選人李柏毅（前左）掃街拜票，親切問候攤商。中央社記者郭日曉攝 107年6月2日
前總統馬英九（前左2）2日到大安區成功市場，陪同國民黨台北市大安文山區議員參選人李柏毅（左）掃街拜票，受到攤商熱情歡迎。中央社記者郭日曉攝 107年6月2日前總統馬英九（前左2）2日到大安區成功市場，陪同國民黨台北市大安文山區議員參選人李柏毅（左）掃街拜票，受到攤商熱情歡迎。中央社記者郭日曉攝 107年6月2日
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