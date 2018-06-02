傳與柯文哲合作 宋楚瑜未表態

（中央社記者王朝鈺基隆市2日電）親民黨主席宋楚瑜今天說，幾個月前曾和台北市長柯文哲見面，他以「工作代替競選」分享競選省長經驗。但對於是否有機會和柯文哲合作，宋楚瑜表示，今天不談台北市。



宋楚瑜上午前往基隆市新豐街福德宮參加黨籍市議員參選人造勢活動，對於外傳6月將和柯文哲同台，宋楚瑜表示，只要和親民黨基本主張「人民最大，民生第一」理念相符，親民黨都願意攜手合作，共度經濟難關和創造願景。



他說，「兩岸一家親，我是原始創意人」，3年前到中國大陸訪問時和對岸領導人談到堅持兩岸一家親，不要兩岸一家仇，基隆未來的發展也必須推動兩岸相親有愛、彼此合作。



他表示，美國和中國大陸在貿易上對撞，中國大陸不僅是台灣的市場也是工廠，兩岸不要變成戰場，基隆不但需要更多陸客，也需要更多兩岸貿易，更希望世界各地到美麗基隆海港看看好山好水。



宋楚瑜並提到，幾個月前曾和柯文哲見面對談，當時他以「工作代替競選」與柯文哲分享競選省長經驗，柯文哲很認真聽而且用手機記錄下來，這種態度是正確，做政治工作心心念念就是把人民需要解決的問題當成心中大事，好好把工作做好，才是最重要的事。



宋楚瑜說，自己從小學到大學都在台北市唸書，社子島幾十年來變化太少，民進黨和國民黨都當過市長，看到現在台北市容和世界新興都市及對岸相比，感到很難過。



至於是否支持柯文哲連任改善社子島，宋楚瑜說，現在未特定支持誰，但柯文哲曾說願意努力做好（改善社子島），國民黨和民進黨都沒做好，希望柯文哲能補足缺陷，台北市有很多落後地區讓大家很搖頭，需要迎頭趕上。



媒體接著詢問，在野大聯盟是否有機會和柯文哲合作，宋楚瑜回應，今天不談台北市的事，改天再跟大家好好談。



親民黨共提名6人角逐基隆市議員，除現任議員莊錦田、徐莉莉、楊秀玉外，也提名中山區凃慧玲、暖暖區張志維和原住民黃淑珍。（編輯：李錫璋）1070602