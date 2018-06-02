姚瑤連線有譜 姚文智：有找吳思瑤幫忙

民進黨提名台北市長參選人姚文智（圖）2日在台北出席土木技師公會全聯會會員大會，會前受訪被問及是否會找同黨立委吳思瑤擔任競選總幹事，姚文智說，有很多人選都在討論，而許多朋友都相當推薦吳思瑤。中央社記者郭日曉攝 107年6月2日

（中央社記者潘姿羽台北2日電）姚瑤連線有譜，民進黨台北市長參選人姚文智今天表示，有找過她幫忙，他相當肯定吳思瑤曾在立委選舉打敗國民黨台北市長參選人丁守中，直指這樣表現「當然是要借重的好幫手」。



姚文智今天出席土木技師公會全聯會會員大會，會前媒體詢問是否會找民進黨立委吳思瑤來擔任競選總幹事，姚文智表示，現在有很多人選都在討論，而許多朋友都相當推薦吳思瑤。



姚文智證實，確實有找過吳思瑤幫忙，她也很有意願，只是目前正式職位還沒有談論。



媒體詢問考量吳思瑤的原因為何，姚文智說明，台北市市長選戰中，國民黨仍是重要對手，但國民黨風格並沒有什麼改變，因此過去曾經打敗丁守中的吳思瑤，自然是要借重的好幫手。



至於媒體詢問，是否也有徵詢過政務委員張景森來幫忙？姚文智笑答：「大家都是好朋友。」



最新一期「新勇哥物語」評論，現任台北市長柯文哲與民進黨參選人姚文智將發生「棄保效應」，姚文智笑說，或許意思是會發生棄柯保姚吧。（編輯：楊凱翔）1070602