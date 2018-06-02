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國軍儀隊為國爭光 藍委擬提案幫加薪

發稿時間：2018/06/02 15:51

最新更新：2018/06/02 15:51

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（中央社記者王承中台北2日電）國民黨立委呂玉玲今天表示，國軍儀隊訓練辛苦、為國爭光，將提案提升儀隊加給，從現行的正式隊員新台幣5000元、儲備隊員3000元，提升為正式隊員1萬元、儲備隊員5000元。

國軍第二階段戰鬥部隊加給自去年10月1日起發放，考量聯合作戰編組與實際執行任務需求，將陸軍兩棲偵察營及化、工、通等部隊，納入發放對象，以改善基層人力不足，並延攬更多優秀人力投身軍旅。

呂玉玲今天告訴中央社記者，原本國防部提報的第二階段戰鬥部隊加給中，其中「儀隊加給」原提報正式隊員1萬元、儲備隊員5000元，但去遭行政院刪減為正式隊員5000元、儲備隊員3000元。

呂玉玲說，國軍儀隊為國家門面，儀隊隊員練習積極，為國爭光，且海軍儀隊隊員蘇祈麟上兵在「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship）個人組比賽榮獲第4名及創辦人特別獎，其努力應值得肯定。

呂玉玲表示，她將提案要求行政院及國防部應將儀隊加給從現在核定的正式隊員5000元、儲備隊員3000元，提升至正式隊員新台幣1萬元、儲備隊員5000元，以鼓勵國軍儀隊勤奮苦練、為國爭光。

呂玉玲說，國軍儀隊的正式隊員才200人，加上儲備隊員也不過300人，儀隊加給根本不是一個很高的支出，這也是國軍儀隊隊員應得的。（編輯：楊凱翔）1070602

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