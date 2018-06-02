北市都更產值達17兆 姚文智要帶頭衝

（中央社記者潘姿羽台北2日電）民進黨台北市長參選人姚文智表示，都更不只是改變城市風貌，更能創造產值，台北市57萬戶待都更房子、產值約17兆元，他要扮演帶頭向前衝的角色，推動「地殼改造」式的都更。



中華民國土木技師公會全國聯合會今天舉行會員大會，姚文智致詞時闡述城市發展願景，直指台北市有57萬戶等待都更，存在大規模都更的必要；儘管「都市危險及老舊建築物加速重建條例」部分修正草案5月三讀通過、國家住宅及都市更新中心預計8月成立，相關條件愈來愈完備，但還缺一個真正願意帶頭衝的人。



姚文智表示，他將扮演帶頭向前衝的角色，徹底改造台北市的城市問題，也就是推動「地殼改造」式的都更，不只可以改變城市風貌，同時也能夠創造產值，帶動內需產業的活絡。



姚文智指出，據內政部營建署估算，台北市57萬戶待都更的房子，產值約達新台幣17兆元，如果可以雙北市一起推動，產值將升至38兆元。



對於如何推動大規模都更，姚文智也已經有了想法，他表示，未來台北市政府要成立住宅及都更局，並擴大規模、引進10倍的人力，然後一區接一區的劃定公辦都更，政府處理好前端的部分，後面讓專業的人跟進，這會成為下個10年台北城市最重要的改變動能。



「台北市應該做一個徹底的大掃除、徹底的脫胎換骨。」姚文智表示，台北市歷經多年的都市發展，已經到了必須好好盤點、改造的時刻，推動大規模都更絕對有其必要，才能讓台北市真正變成國際級、首都級的城市。（編輯：林孟汝）1070602