竹縣長提名 吳敦義列這些條件

（中央社記者劉麗榮、王承中台北2日電）國民黨年底新竹縣長人選遲未定，黨主席吳敦義今天說，要提忠於黨、忠於國家，有能力，有最高當選機會的人。有意參選的立委林為洲表示，臨時更改遊戲規則，參與者會感到委屈。



中國國民黨新竹縣長提名原本擬採「全民調」決定人選，但國民黨中常會5月30日通過臨時提案，以「新竹縣選情複雜」為由，授予黨中央提名小組彈性，初選提名方式不限於全民調，徵召、開放參選都是選項。



此舉引起有意參選新竹縣長的國民黨立委林為洲不滿，林為洲曾說，若黨中央不做全民調，他就自己做，不排除脫黨參選。林為洲今晚告訴中央社記者，既然初選制度都已經定了，臨時更改遊戲規則，對參與者來說會感到委屈。



林為洲說，國民黨在這次地方選舉中，縣市首長提名，只要有一人以上參選，若協調不成，都是用全民調決定，他還是期待黨中央能按既定機制，完成全民調初選，將來爭議也會比較少。



吳敦義晚間出席「愛台灣不斷電 青年護台灣全台接力路跑」結束音樂晚會後受訪指出：「你去看看林為洲先生過去的紀錄，你去看看就知道。」



吳敦義說，新竹縣地方反映得非常清楚，國民黨也不是每個縣市都全民調，金門多人有意參選，但也不是用全民調，最終協調好徵召立委楊鎮浯選金門縣長，全民調是使用的方法之一，而新竹縣過去選局複雜大家都清楚。



吳敦義說，5月30日中常會有十多名中常委提臨時動議，要求面對新竹縣複雜選情，不要拘束於全民調，「假如只有一個人主張全民調，其他所有人都反對，國民黨還要用全民調去討好一個，其他通通拒絕嗎？」



吳敦義強調，國民黨要提一個忠於黨、忠於國家，有能力、有經驗，又得到各方響應跟支持，有最高當選機會的人，才是黨的提名目標，提名不是為了選而已，當然是為了當選。他說，得到多數支持才有機會當選，「提了一個，所有人都不支持的，黨能做這樣的事嗎？」



因此，吳敦義說，黨當然要審慎考量，作為黨主席要以中常會決議為準繩，他也要求副主席曾永權多跑幾趟地方，徵詢議會、縣政府、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、里長聯誼會等意見，好好協調，「不求勝利，隨便提那怎麼行呢？」



國民黨內共有立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋等5人表態爭取新竹縣長提名。(編輯：陳永昌)1070602