藍愛台不斷電路跑 丁守中連勝文首度同台

（中央社記者劉麗榮台北2日電）國民黨中央委員連勝文今天晚間擔任國民黨愛台灣不斷電路跑最後一棒，抵達終點時首度與國民黨台北市長參選人丁守中同台。連勝文說，從現在開始一起出發，邁向成功。



由中國國民黨全國青工總會發起的「愛台不斷電、青年護台灣」全台8天7夜接力路跑活動，今天返抵台北，連勝文擔任最後一棒，跑回終點。國民黨晚間也在立法院群賢樓前的終點處搭建舞台，舉辦藍絲帶音樂會，國民黨主席吳敦義、副主席曾永權等人出席打氣。



丁守中上台致詞時說，青工會辦活動跑出年輕人的心聲、未來的希望和對國家的想法，深澳電廠如果擴建，廢氣排放會影響北台灣，北北基宜的居民健康都會受到影響，他堅決反對，希望大家一起挺身而出。



丁守中也說，民進黨繼續執政，台灣社會只會越來越撕裂，台灣要止跌回升，就從贏回首都開始。



首度與丁守中同台的連勝文說，他出席這場活動是呼籲大家重視能源空汙問題，並聚集年輕支持者對民進黨錯誤的能源政策提出檢討、反思。



連勝文也談到，「這次我們有非常重要任務，首先要幫助丁委員全力爭取勝選」，也要讓議員通通順利當選，今年不但市長、市議員要順利當選，還要鋪陳2年後的立委選舉，反攻的號角已經響起，大家整裝待發，「就從現在開始，一起出發邁向成功。」



連勝文和丁守中在上一屆國民黨內台北市長初選競爭激烈，最後由連勝文勝出，外界認為連、丁兩家因此結下心結。這次丁守中代表國民黨參選市長，連勝文是否輔選，備受關注。



被問到首次與丁守中同台，是否代表之前恩怨一筆勾銷，連勝文說，「通常有恩怨，都會擠人家，你們剛剛在台上看，應該沒有吧」，至於連勝文的父親連戰是否會幫丁守中站台，連勝文表示，「要問我爸。」（編輯：林孟汝）1070602