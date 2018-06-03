陳菊：民進黨上下全力挽留呂秀蓮

總統府秘書長陳菊（圖）3日上午參觀「總統府大開放－特色農產市集」後受訪表示，希望前副總統呂秀蓮給民進黨再一次說明溝通的機會，民進黨上下全力挽留呂秀蓮留在民進黨。中央社記者謝佳璋攝 107年6月3日

（中央社記者顧荃台北3日電）前副總統呂秀蓮聲明和民進黨說ByeBye，總統府秘書長陳菊今天說，民進黨秘書長洪耀福已打電話給呂秀蓮，表達總統蔡英文想親自拜訪呂秀蓮，民進黨上下全力挽留呂秀蓮留在民進黨。



陳菊上午參觀「總統府大開放-特色農產市集」，會後受訪時做上述表示。



陳菊表示，台灣現在國際情勢非常艱難，民進黨也在一個艱難的時刻，需要大家團結，如果內部對黨中央地方選舉提名政策有不夠滿意的地方，都可以再檢討，希望呂秀蓮給民進黨再一次說明溝通的機會。



媒體詢問是否會擔心呂秀蓮脫黨參選？陳菊說，現在沒有考慮這個問題，呂秀蓮說要離開，民進黨全黨上下都認為是非常嚴肅、重要的一件事，現階段包括蔡總統都在全力挽留，希望跟呂秀蓮溝通。



民進黨立委姚文智5月30日獲民進黨中執會通過提名參選台北市長，先前也爭取參選台北市長的呂秀蓮當晚就透過辦公室發聲明指出，「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」（編輯：蘇志宗）1070603