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陳菊：蔡總統認為為農民行銷跟外交一樣重要

發稿時間：2018/06/03 11:36

最新更新：2018/06/03 12:05

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總統府秘書長陳菊（前右2）3日上午參觀「總統府大開放－特色農產市集」，推廣台灣優質農產品。中央社記者謝佳璋攝　107年6月3日總統府秘書長陳菊（前右2）3日上午參觀「總統府大開放－特色農產市集」，推廣台灣優質農產品。中央社記者謝佳璋攝　107年6月3日

（中央社記者顧荃台北3日電）外交部5月底宣布與布吉納法索斷交當天，總統蔡英文與總統府秘書長陳菊在網路推銷荔枝，引發外界質疑。陳菊今天說，當時不知道斷交；蔡總統認為，為台灣農民行銷跟外交一樣重要。

總統府今天在府內南北苑舉辦特色農產市集，安排青年農民設置攤位，現場展售香蕉、芒果、荔枝、有機蔬菜等，推廣台灣優質農產品。

陳菊上午在農委會主委林聰賢陪同下前往參觀，並逐一試吃、與農民合照，展現親和力，現場參觀民眾也爭相與陳菊合影留念。

陳菊參觀攤位時被問到未來還會不會網路直播賣水果？陳菊回答，蔡總統認為，為台灣農民行銷是很重要的工作，「跟外交一樣重要」。

陳菊會後受訪時說，蔡總統對農民非常重視，重視的程度跟對每一個邦交國的重視是一樣的，如果以後有任何農產品需要透過網路直銷，「我們隨時願意」。

媒體追問，上次直播賣荔枝時，不知道已經斷交？陳菊回答「不知道」。

陳菊致詞時表示，今天是總統府固定的每個月對外開放日，開放民眾參觀，這次特別跟農委會合作，把農民市集跟青農的優質農產品搬到總統府來；希望以後總統府繼續跟農委會合作，讓總統府的空間，甚至擴大到凱道，每當農產品盛產時，民眾都能來買優質農產品。（編輯：蘇志宗）1070603

總統府秘書長陳菊（前左2）3日上午參觀「總統府大開放－特色農產市集」，試吃農特產品，推廣台灣優質農產品。中央社記者謝佳璋攝　107年6月3日總統府秘書長陳菊（前左2）3日上午參觀「總統府大開放－特色農產市集」，試吃農特產品，推廣台灣優質農產品。中央社記者謝佳璋攝　107年6月3日
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