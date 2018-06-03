國民黨竹縣長提名下周拍板 徵召楊文科機率高

（中央社記者謝佳珍台北3日電）中國國民黨新竹縣長提名難產，繼1日聽取基層意見後，國民黨將再徵詢地方意見領袖、黨友等意見，再決定提名方式，目前以徵召新竹縣副縣長楊文科參選的可能性最高。



國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，中央提名協調小組將繼續聽取地方的看法，究竟採行何種提名方式，最快下周定案。



國民黨撤銷原先新竹縣長選舉以全民調決定人選的決議後，全民調、徵召、開放參選都是可能選項。國民黨中央提名協調小組1日前往新竹縣，聽取基層對縣長提名的看法。



不願具名的與會人士上午接受中央社記者訪問表示，1日的座談會，超過2/3與會者支持新竹縣副議長陳見賢，他們肯定陳見賢最接地氣，與新竹縣13個鄉鎮互動密切、最關心地方發展，甚至自掏腰包舉辦活動，出錢出力。



這位人士說，也有與會者支持楊文科，認為楊文科沒有選舉恩怨與派系糾葛，較無爭議；有人對立委林為洲有怨言，認為林為洲可能專心立法院問政，疏於地方經營。



李哲華表示，1日座談會已有初步方向，中央提名協調小組會再聽取地方意見領袖、黨友等意見，提名方案最快下週出爐，向中常會報告。



目前以徵召的可能性最高。黨內人士說，雖然1日的座談會上，多數支持陳見賢，但若徵召陳，恐原本與陳見賢有心結的林為洲會認為陳見賢是黨主席吳敦義的口袋名單，且是為報答陳見賢在去年黨主席選舉挺吳敦義才獲徵召。



黨內人士表示，若徵召陳見賢，在林為洲恐脫黨參選、火車對撞的情況下，改徵召較無爭議、沒有選舉恩怨、派系糾葛、事務官出身、有行政經驗的楊文科，尋求最大公約數，黨就能避免分裂，當然前提是陳見賢與林為洲都能顧全大局、各退一步。



黨內人士說，目前最主要考量是避免分裂，且必須考量年底新竹縣是縣長、縣議員、鄉鎮市長、村里長、鄉鎮市民代表「五合一」選舉，縣長參選人必須獲得所有擬參選人的支持，大家都願意團結，才能勝選。



國民黨內共有立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋等5人表態爭取新竹縣長提名。（編輯：羅曉荷）1070603