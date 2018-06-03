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郝龍斌4日率團赴海峽論壇 將會汪洋

發稿時間：2018/06/03 12:47

最新更新：2018/06/03 12:47

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（中央社記者謝佳珍台北3日電）中國國民黨副主席郝龍斌明天將率團前往廈門參加第10屆海峽論壇，郝龍斌除在開幕式致詞外，也將與中國全國政協主席汪洋、中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一會面。

海峽論壇按慣例每年6月的第2個週末舉行，今年原訂6月9日傍晚舉行貴賓會見與晚宴，10日上午召開論壇大會，後因上海合作組織成員國元首理事會第18次會議訂6月9至10日在青島舉行，所以臨時將海峽論壇議程往前移到6月6日。

這次論壇分青年交流、基層交流、文化交流和經濟交流4大領域，規劃69場活動，涵蓋青年創意大賽、職工技能、社會公益、影視交流、關心下一代、經濟金融、兩岸婚姻、傳統文化、社區治理以及特色廟會等。

郝龍斌所率領的訪問團成員包括國民黨立委廖國棟、黃昭順、賴士葆、費鴻泰等人，以及中常委劉大貝、蕭景田等一行40餘人，明晚從松山機場搭機前往廈門。

根據行程規劃，郝龍斌所率訪問團5日參訪廈門市青創基地、廈門大學等，晚間出席海峽論壇歡迎晚宴。預計6日與汪洋會面，隨後參加海峽論壇開幕式，郝龍斌將發表開幕致詞，下午參訪廈門台商協會後，傍晚與劉結一會面，之後參加晚宴。郝龍斌一行7日參訪漳州與廈門台資企業後，預計傍晚搭機返台。

國民黨文化傳播委員會主任委員李明賢上午表示，海峽論壇今年邁入第10屆，國民黨每年應對岸邀請，指派代表團出席。今年原先規劃由副主席曾永權率團，遭內政部移民署聯審會駁回後，黨主席吳敦義改派郝龍斌率團參加。

他說，郝龍斌將在開幕式發表談話，延續國共雙方多年合作成果，也希望在此成果下，兩岸能夠持續交流、溝通，為台灣人民謀求最大福祉。（編輯：蘇志宗）1070603

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