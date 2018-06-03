/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 許淑淨統一發票傅達仁颱風
>rss

外交部：蔡總統WHA會前已透過國際媒體發聲

發稿時間：2018/06/03 13:25

最新更新：2018/06/03 13:25

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者顧荃台北3日電）民間團體質疑總統蔡英文未在世界衛生大會（WHA）會前召開國際記者會表達訴求；外交部今天表示，蔡總統在WHA會前，已透過國際媒體訪問，說明台灣的立場，獲國際媒體廣泛引用。

台灣聯合國協進會籌組的「前進WHA宣達團」在5月28日返國，台灣聯合國協進會理事長蔡明憲昨天質疑，今年WHA宣達團出發前一再呼籲，總統蔡英統、立法院跨黨派應召開國際記者會，向國際社會表達訴求，卻都沒有；台僑參加世界衛生組織（WHO）健走活動時，外交部居然配合WHO，事先警告台僑社團不能穿著「WHO FOR TAIWAN」的T-shirt。

對此，李憲章表示，蔡總統在WHA會前，曾透過國際媒體訪問，充分說明台灣推動國際參與的政策與立場，獲國際媒體廣泛引用。外交部長吳釗燮及衛福部長陳時中，在WHA會前，也以接受國際媒體專訪及撰寫專文的方式，向國際社會說明。陳時中在WHA開議當天，也依照規劃在日內瓦舉行國際記者會。

李憲章說，外交部自去年12月起即推動國際文宣，包括吳釗燮召開國際媒體說明會，主動接受諸多國際媒體專訪，近期並陸續接見數十家外媒記者，暢談國際參與以及對WHA的訴求。外交部也透過外館洽請駐地媒體刊登陳時中專文、積極向駐地媒體投書，並推出「阿鑾的作文課」感性文宣短片及「台灣醫衛貢獻網2.0」傳達訴求。

他說，對於健走活動，外交部及駐日內瓦辦事處事前即全力進洽WHO，爭取民團的權益及說明立場，蔡明憲在WHA前已充分瞭解WHO的關切，並且感謝外交部努力爭取民團的權益及提供相關協助。

他表示，台灣的國際參與需要政府與民間協力合作，才能整合各界力量，全力且有效推動，外交部會持續為推動參與WHA全力打拚。（編輯：蘇志宗）1070603

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

520農運30週年

520農運30週年

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP