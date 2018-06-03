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國防部：雲豹甲車為重大專案 依法落實品管

發稿時間：2018/06/03 20:11

最新更新：2018/06/03 20:11

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（中央社記者游凱翔台北3日電）媒體報導，有爭議廠商得標280輛雲豹8輪甲車招標案。國防部今晚回應，雲豹甲車為重大產製專案，將依法、依約落實履約管理工作，確保裝備品質，以達成原計畫效益目標。

蘋果日報報導，國防部5月29日公告，由信鋐工業、高橋科技2家公司共同得標280輛雲豹8輪甲車招標案。但由於信鋐公司過去因承攬M60A3戰車、CM11勇虎式戰車的汽缸頭有爭議，曾被軍方列為有爭議廠商，此次卻仍能得標雲豹甲車後續案，讓許多人士質疑不單純。

國防部晚間發布新聞稿回應，雲豹甲車動力底盤系統採購案，經公開招標並採最有利標決標原則辦理，由專家學者評選委員完成評定後，於5月29日宣布決標，高橋自動化科技股份有限公司，信鋐工業股份有限公司則是此案的共同投標廠商。

國防部指出，信鋐工業確曾於民國94至98年間承作當年聯勤兵整中心CM11系列汽缸頭相關認試製案件，當時肇生爭議的主因，是兵整中心未依規範落實要求承商執行完整的交貨檢驗測試，相關履約爭議已在99年順利完成改善及解決。

另外，今年4月信鋐工業、高橋自動化科技共同投標的動力底盤系統採購案時，並非政府採購公報所列的停權廠商。

國防部強調，雲豹甲車為重大產製專案，將依法依約持續落實履約管理工作，確保裝備品質，達成原計畫效益目標，有效提升國軍戰力。（編輯：趙蔚蘭）1070603

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