民進黨大旗山黨職重選 投票率減兩成

民進黨5月舉行黨職人員選舉，高雄市大旗山地區第6投開票所出現高達9成6投票率引爭議，民進黨中執會日前決議於3日重新投票。圖為工作人員3日下午進行開票作業。中央社記者王淑芬攝 107年6月3日

（中央社記者王淑芬高雄3日電）高雄市大旗山地區民進黨黨職人員選舉疑涉舞弊，今天重新選舉，黨部計算投票率約7成4，與其他選區投票率相近，比日前反常的9成6投票率少逾兩成。



民進黨5月27日辦理黨職人員選舉，高雄市20處投開票所，多數投票率6成上下，較高者約8成，但是大旗山選區的投開票所卻有近96%的投票率。



事後，黨部主委黃彥毓接獲民眾反映選票被冒領，黨部在結束投票後隨即封存票匭、選票、名冊並交中央黨部處理及調查。由於投票的公正性受到質疑，民進黨中執會決議今天重新選舉黨職人員。



今天重新舉辦黨職人員選舉的結果，含黨部主委、全國黨代表、高雄市代表，黨部計算領票及未領票，顯示投票率約7成4，這個投票率與其他選區投票率相近。黃彥毓表示，開票當選名單將由中央黨部公布認定。



多名不願具名的資深黨員認為，不正常的投票率明顯有舞弊，懷疑可能和民進黨中常委選舉、黨權力核心改組有關。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070603