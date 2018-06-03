彈劾改記名 新舊監委各提修正案5日將對決

（中央社記者謝佳珍台北3日電）監察院5日談話會將討論彈劾審查會無記名投票是否改為記名投票，除監委蔡崇義所提改為記名投票版本，監委陳慶財也提「無記名投票為原則，記名為例外」版本，兩版本當天將對決。



總統蔡英文所提名的11位監察委員，在今年2月上任後，就由監委蔡崇義領銜提案修改監察法施行細則，將彈劾審查會的無記名投票改為記名投票；除蔡崇義外，獲其他10位新任監委，以及前總統馬英九時期任命的監委王美玉連署支持。



蔡崇義版本經過監察院4月份談話會討論未獲結論，再排入5月談話會，當時會中對於改為記名投票有初步共識，但未做最後決定，若有在不記名的前提下符合記名公開、透明的任何方案，可於6月談話會再提出。



馬英九任內所提名的監委在5月談話會後，積極研擬對策，由陳慶財提出「無記名投票為原則，記名為例外」版本，獲13名馬英九任內所提名的監委連署。



陳慶財版本所提「得記名」的4個例外狀況，包括提案彈劾對象為五院正副院長、總統府秘書長、五院秘書長、部會首長等；社會矚目且有影響性案件；第一次彈劾審查時成立與不成立票數相當而未通過，且召開第2次彈劾審查會的案件；對後續類似彈劾案具有影響性的案件。



目前監察院除院長張博雅、副院長孫大川外，有27位監委，除一位監委沒有參與連署外，其餘26位監委都有連署蔡崇義或陳慶財版本。



不願具名的監委告訴中央社記者，「記名投票」版本有12名監委支持，「無記名為原則，記名為例外」版本有14人支持，情勢緊繃；若最後動用表決，恐「無記名為原則，記名為例外」版本佔上風。



不過，這名監委也說，談話會沒有法律約束力，監察院會才有，談話會過往都是監委透過意見交換形成共識的場域，不確定5日談話會是否會表決。（編輯：李淑華）1070603